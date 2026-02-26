Colombia podría volver a la violencia previa al Acuerdo de Paz con las Farc: ONU pide garantías electorales

El más reciente informe anual elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) —y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos— advierte que Colombia enfrenta un aumento de riesgos en el contexto electoral debido a la persistencia de la violencia armada y alerta sobre la posibilidad de que el país retroceda a una situación grave de derechos humanos similar a la previa a la firma del Acuerdo de Paz.
