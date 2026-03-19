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Bodegas habrían salido en defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la red social X, en medio de escándalos

En la madrugada de este 19 de marzo, el hashtag #RespaldoARoa logró posicionarse brevemente en X, impulsado por decenas de cuentas con mensajes repetitivos, en medio de los escándalos que rodean al presidente de Ecopetrol.

  • Cuentas con mensajes similares y publicaciones en cadena impulsaron el hashtag #RespaldoARoa durante la madrugada del 19 de marzo. FOTO: PANTALLAZOS Y COLPRENSA
    Cuentas con mensajes similares y publicaciones en cadena impulsaron el hashtag #RespaldoARoa durante la madrugada del 19 de marzo. FOTO: PANTALLAZOS Y COLPRENSA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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En medio de los cuestionamientos que rodean al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, durante la madrugada de este 19 de marzo se activó en la red social X una campaña digital bajo el hashtag #RespaldoARoa, que por momentos logró posicionarse entre las tendencias.

La actividad se concentró principalmente entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m., con una alta frecuencia de publicaciones en corto tiempo. Al revisar el comportamiento del hashtag, se observa un patrón repetitivo: múltiples cuentas difundiendo mensajes similares, con estructura casi idéntica y sin interacción orgánica relevante, lo que sugiere una estrategia coordinada.

Capturas de pantalla evidencian cómo perfiles con baja actividad previa o con dinámicas de publicación automatizadas replicaban mensajes en defensa de Roa, destacando supuestos logros en la empresa y enmarcando los cuestionamientos como ataques políticos.

Entre los mensajes difundidos se leen frases como: “Roa demostró que lo público puede ser eficiente” o “lo quieren tumbar porque puso a Ecopetrol al servicio del país”, acompañadas del mismo hashtag. En otros casos, las publicaciones resaltaban cifras de producción o inversión sin mayor contexto, repitiendo una narrativa alineada.

Este tipo de comportamiento es común en lo que en Colombia se conoce como “bodegas digitales”: redes de cuentas que amplifican mensajes de manera coordinada para influir en la conversación pública, muchas veces en momentos clave o de crisis reputacional.

Le puede interesar: Los riesgos que anticiparon los informes y hoy rodean a Ricardo Roa en Ecopetrol

La tendencia se da en medio de presiones para su salida

La activación del hashtag ocurre justo cuando crecen las presiones sobre Roa para dejar el cargo. La Unión Sindical Obrera (USO) solicitó formalmente a la junta directiva de Ecopetrol su salida, argumentando que la situación actual pone en riesgo el funcionamiento de la compañía.

Aunque el sindicato reconoció avances en la relación laboral durante su administración, advirtió que el contexto exige decisiones que garanticen la estabilidad de la empresa en un momento clave para el sector energético.

A esto se suman los procesos judiciales que enfrenta el directivo. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó recientemente que un testigo clave en uno de los casos ha sido amenazado, lo que encendió alertas dentro de la investigación.

Los procesos que tienen a Roa en el ojo del huracán

Actualmente, Roa enfrenta dos frentes judiciales: uno relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual fue gerente.

Otro por presunto tráfico de influencias en un contrato energético, vinculado a la compra de un apartamento en Bogotá en condiciones que la Fiscalía considera irregulares.

Según el ente acusador, el inmueble habría sido adquirido por $1.800 millones, pese a que su valor comercial rondaba los $2.727 millones, es decir, cerca de un 3 % por debajo del mercado, en una negociación que también involucra a un empresario cercano.

Además, la investigación apunta a un supuesto intento de influir en la adjudicación de un proyecto de regasificación, lo que derivó en la imputación formal de cargos. Roa, por su parte, se declaró inocente.

Lea más: USO pide salida de Ricardo Roa de Ecopetrol por investigaciones en curso

Ruido digital en medio de la crisis

La aparición de #RespaldoARoa en tendencias, aunque breve, coincide con uno de los momentos más críticos para el presidente de Ecopetrol. El comportamiento del hashtag, impulsado principalmente en tiempo de baja actividad orgánica, refuerza la hipótesis de una estrategia digital para posicionar una narrativa favorable en medio de la crisis.

Por ahora, mientras avanzan las investigaciones y crecen las presiones institucionales, la discusión sobre Roa no solo se libra en los despachos judiciales y corporativos, sino también en el terreno digital.

Conozca también: El “gangazo” de Ricardo Roa, según la Fiscalía: pagó 34 % menos por un apartamento en Bogotá

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