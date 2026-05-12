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Luis Suárez y Neymar acaparan la atención en las prelistas del Mundial 2026

La danza de nombres para el Mundial de 2026 comenzó con sorpresas. Mientras Messi lidera la avanzada de Argentina y Neymar revive la ilusión de Brasil, Luis Suárez estaría fuera de Uruguay.

  • Luis Suárez, jugador uruguayo que soñaba con ir a su quinto Mundial. FOTO GETTY
    Luis Suárez, jugador uruguayo que soñaba con ir a su quinto Mundial. FOTO GETTY
  • Neymar conserva la esperanza de estar con Brasil en la Copa Mundo de Norteamérica. FOTO GETTY
    Neymar conserva la esperanza de estar con Brasil en la Copa Mundo de Norteamérica. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
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Entre las prelistas para el Mundial de 2026 que se han dado a conocer, la ausencia que más revuelo ha causado es la del delantero uruguayo Luis Suárez. El histórico goleador presuntamente no aparece entre los 55 jugadores reservados por el técnico Marcelo Bielsa, de los cuales se escogerán los 26 que finalmente irán a la cita de Norteamérica 2026.

Medios de ese país —que al igual que en Colombia no tuvieron acceso al listado oficial enviado por las federaciones a la FIFA— señalan que la ilusión de ver de nuevo con la Celeste al mítico atacante se esfumó definitivamente.

Lea aquí: De la Fuente, técnico de España, contará con los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams para el Mundial

Cabe recordar que en 2024 el jugador había dejado la selección tras criticar al estratega argentino. En los últimos días, el futbolista del Inter Miami había expresado su arrepentimiento y declaró su deseo de retornar al equipo nacional, afirmando que jamás le diría que no a la Selección si esta lo necesitaba. Prácticamente se ofreció; sin embargo, la respuesta de Bielsa parece ser contundente al no incluirlo en la prelista, tras haber participado previamente en cuatro ediciones mundialistas.

Neymar conserva la esperanza de estar con Brasil en la Copa Mundo de Norteamérica. FOTO GETTY
Neymar conserva la esperanza de estar con Brasil en la Copa Mundo de Norteamérica. FOTO GETTY

¿Cuáles son las novedades en Brasil?

En Brasil, por el contrario, los seguidores de Neymar tomaron un nuevo aire al saber que el estelar jugador aparece entre los 55 preinscritos. No obstante, aún no se sabe si alcanzará un lugar entre los 26 futbolistas que tendrán la bendición de Carlo Ancelotti, quien también incluyó al veterano Thiago Silva. La próxima semana se despejarán todas las dudas.

Por su parte, de acuerdo con la agencia AFP, el astro Lionel Messi encabeza la lista preliminar de convocados de la Selección Argentina que defenderá el título de campeón en Norteamérica, según divulgó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Messi encabeza al campón

Junto a Messi se incluyen los campeones del mundo Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Otros campeones presentes son Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso.

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Además de este grupo experimentado, el técnico Lionel Scaloni incluyó a figuras juveniles de destacada trayectoria en ligas europeas como Giuliano Simeone y Santiago Beltrán. Los principales ausentes son Ángel Di María, quien se retiró de la Albiceleste, al igual que Franco Armani. Tampoco fueron convocados Juan Foyth (lesionado), Ángel Correa ni Paulo Dybala.

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