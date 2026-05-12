Trump y Xi Jinping se verán cara a cara en medio de tensiones con Taiwán e Irán, ¿limarán asperezas?

Donald Trump partió rumbo a Pekín el martes para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, asegurando que su visita sería fructífera a pesar de las posibles fricciones por Taiwán y el conflicto en Oriente Medio.
El republicano no quiere que la guerra contra Irán, país aliado de China, arruine la fastuosa recepción que le brindará Xi el jueves y el viernes. “Tendremos una larga conversación al respecto”, dijo Trump el martes a los periodistas que acudieron a presenciar su partida de la Casa Blanca.
Trump, enfrascado en un conflicto mucho más largo y complejo de lo que preveía, aseguró, sin embargo, que no necesita de la ayuda china con Irán. Se espera que el mandatario arribe a suelo chino este miércoles.
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