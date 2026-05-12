Gobierno se alista para intervenir el mercado del gas: ventajas y riesgos de controlar precios en plena escasez

El Ministerio de Minas y Energía alista un borrador de decreto para intervenir el mercado del gas natural con topes a precios, límites a intermediarios y nuevas reglas para el gas importado. Aunque busca frenar la especulación y proteger tarifas, analistas advierten riesgos para la inversión y el abastecimiento.