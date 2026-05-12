Gobierno se alista para intervenir el mercado del gas: ventajas y riesgos de controlar precios en plena escasez

En medio de un escenario marcado por la estrechez en la oferta de gas, el aumento de las importaciones, las alzas en las tarifas para hogares e industrias y un fenómeno de El Niño que amenaza con convertirse en el más fuerte de los últimos 140 años, el Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto con el que busca modificar varias reglas del mercado secundario de gas natural en Colombia. La iniciativa se concentra especialmente en las operaciones del mercado secundario —donde las empresas que ya compraron gas o capacidad de transporte pueden revenderlo a otros agentes— y en la comercialización de gas importado. Según el Gobierno, la intención es frenar prácticas especulativas y reducir costos que terminan trasladándose a los usuarios...