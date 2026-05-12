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Gobierno se alista para intervenir el mercado del gas: ventajas y riesgos de controlar precios en plena escasez

El Ministerio de Minas y Energía alista un borrador de decreto para intervenir el mercado del gas natural con topes a precios, límites a intermediarios y nuevas reglas para el gas importado. Aunque busca frenar la especulación y proteger tarifas, analistas advierten riesgos para la inversión y el abastecimiento.

  • Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la intención del borrador de decreto es frenar prácticas especulativas en el mercado secundario de gas y reducir costos que terminan trasladándose a los usuarios finales.
    Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la intención del borrador de decreto es frenar prácticas especulativas en el mercado secundario de gas y reducir costos que terminan trasladándose a los usuarios finales.
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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En medio de un escenario marcado por la estrechez en la oferta de gas, el aumento de las importaciones, las alzas en las tarifas para hogares e industrias y un fenómeno de El Niño que amenaza con convertirse en el más fuerte de los últimos 140 años, el Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto con el que busca modificar varias reglas del mercado secundario de gas natural en Colombia.

La iniciativa se concentra especialmente en las operaciones del mercado secundario —donde las empresas que ya compraron gas o capacidad de transporte pueden revenderlo a otros agentes— y en la comercialización de gas importado. Según el Gobierno, la intención es frenar prácticas especulativas y reducir costos que terminan trasladándose a los usuarios...

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