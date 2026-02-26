x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Banco de la República gira más plata a la Nación que Ecopetrol, por segundo año consecutivo

El Banco de la República volvió a superar a Ecopetrol en giros a la Nación, con utilidades récord por $13,9 billones.

  • Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. FOTO: LR.
    Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. FOTO: LR.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

Por segundo año consecutivo, los giros para la Nación provenientes de las utilidades del Banco de la República superaron los giros derivados de las utilidades de Ecopetrol.

La explicación está en el manejo técnico de las reservas internacionales y en la política monetaria a cargo del Emisor.

De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y cálculos de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, el giro del Banco de la República a Hacienda está programado para marzo.

En el caso de Ecopetrol, el giro corresponde a la estimación de Hacienda obtenida del Marco Fiscal de 2025.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó que en 2025 la entidad obtuvo las utilidades más altas de su historia: $13,9 billones. Estos recursos, por mandato legal, serán transferidos casi en su totalidad al Gobierno Nacional.

Puede leer: “Subir tasas fue inevitable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos”: gerente del Banrepública

Banco de la República 2025: utilidades récord por $13,9 billones y giro a la Nación

La magnitud del monto no es menor. Equivale a lo que el Ejecutivo buscaba recaudar con la reforma tributaria que no fue aprobada en el Congreso.

En un contexto de presiones fiscales y emergencias como la ola invernal, la transferencia adquiere un peso político y presupuestal evidente.

Villar explicó que el Banco tenía un estimativo alto, aunque no tan elevado como el resultado final. Se proyectaban utilidades superiores a $10 billones, cifra que ya había sido compartida con el Gobierno y revisada en el Confis meses atrás. Sin embargo, los resultados financieros superaron las expectativas.

“Durante los últimos años venimos batiendo récords de utilidades y para 2025 éstas fueron de casi $13,9 billones, más de lo que estábamos proyectando y sustancialmente superiores a las obtenidas en 2024, que en su momento fueron un récord histórico”, señaló el gerente en entrevista con Portafolio.

Precisó además que esas utilidades se transfieren al Gobierno, salvo unas reservas menores contempladas en la ley para inversión en el sector cultural, que no afectan de manera sustancial el monto total.

Gustavo Petro y Leonardo Villar.
Gustavo Petro y Leonardo Villar.

Siga leyendo: Petro vuelve a cuestionar al gerente del Banrep por subir tasas

Ecopetrol 2025: caída en utilidades por menor precio del petróleo Brent

Mientras el Banco de la República marca máximos históricos, el panorama para Ecopetrol luce más retador.

La petrolera estatal revelará sus resultados empresariales de 2025 el miércoles 4 de marzo, pero ya circulan estimaciones que anticipan un fuerte retroceso en sus utilidades.

Según el análisis de Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, las utilidades de la compañía podrían ubicarse entre $8,5 billones y $9,5 billones.

De confirmarse, esto implicaría un desplome de entre 36% y 43% frente a 2024, cuando la empresa reportó ganancias por $14,9 billones.

Giros de Banrep y Ecopetrol.
Giros de Banrep y Ecopetrol.

En términos absolutos, la empresa más grande del país podría reducir sus ganancias en cerca de $6,4 billones frente al año anterior. Para dimensionar la cifra: ese monto es similar al presupuesto que destinó el Gobierno Nacional para garantizar la gratuidad de la educación a más de 930.000 jóvenes entre 2023 y 2026.

El principal factor detrás de la caída sería el comportamiento del crudo de referencia internacional. El Brent se ubicó en 63,1 dólares por barril durante el cuarto trimestre, por debajo de los niveles observados en los trimestres previos, cuando se registraron valores de 75, 66,7 y 68 dólares por barril.

Según el análisis de Cabrales, una menor cotización del petróleo impacta directamente los ingresos de Ecopetrol. Su operación depende en gran medida de la exportación de crudo, por lo que cuando el precio internacional baja, los márgenes se reducen y el efecto se traslada de manera directa a la utilidad neta.

Además: Proyectan que las utilidades de Ecopetrol se desplomaron hasta un 43% el año pasado

Temas recomendados

Ecopetrol
Banco de la República
Presupuesto General de la Nación
Gobierno Nacional
transferencias monetarias
Utilidades
Colombia
Leonardo Villar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida