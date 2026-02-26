Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia

Un dron, cargado con explosivos, atacó una vivienda del municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, provocando la muerte de tres personas y dejando a una más lesionada. Los hechos ocurrieron en medio de las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, según los primeros reportes.
Sobre las 7:00 de la mañana de este jueves, en la vereda La Jagua (ubicada a cinco horas del casco urbano) una granada de mortero que era transportada en un dron cayó sobre la propiedad, provocando la muerte de tres de sus ocupantes. El lesionado fue transportado en un vehículo particular rumbo al hospital San Juan de Dios, de este municipio.