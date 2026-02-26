La ciencia explica el abrazo del macaco Punch con su peluche: lo que nos enseña sobre la empatía y el apego sano

Punch es un pequeño macaco japonés de siete meses que vive en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia le ha dado la vuelta al mundo: tras ser rechazado por su madre al nacer y encontrar dificultades para integrarse en su grupo, el animal bebé ha encontrado refugio en un peluche de orangután.
Contexto: (Video) Punch, el macaco japonés que se aferraba a un peluche ya es abrazado por la manada
Las imágenes del pequeño primate abrazando con fuerza al juguete, apodado por los cuidadores como “Ora-mama”, han acumulado millones de visualizaciones. Sin embargo, detrás del fenómeno de redes sociales existe una base científica que remite a los fundamentos de la teoría del apego y a experimentos de mediados del siglo XX sobre el desarrollo emocional.
La imagen de Punch no es nueva para la ciencia. En la década de 1950, el psicólogo estadounidense Harry Harlow llevó a cabo una serie de experimentos con macacos rhesus que, pese a considerarse polémicos y ser irreproducibles hoy en día, se consideran la piedra angular de la teoría del apego.