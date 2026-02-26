La ciencia explica el abrazo del macaco Punch con su peluche: lo que nos enseña sobre la empatía y el apego sano

Punch es un pequeño macaco japonés de siete meses que vive en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia le ha dado la vuelta al mundo: tras ser rechazado por su madre al nacer y encontrar dificultades para integrarse en su grupo, el animal bebé ha encontrado refugio en un peluche de orangután. Contexto: (Video) Punch, el macaco japonés que se aferraba a un peluche ya es abrazado por la manada Las imágenes del pequeño primate abrazando con fuerza al juguete, apodado por los cuidadores como “Ora-mama”, han acumulado millones de visualizaciones. Sin embargo, detrás del fenómeno de redes sociales existe una base científica que remite a los fundamentos de la teoría del apego y a experimentos de mediados del siglo XX sobre el desarrollo emocional. La imagen de Punch no es nueva para la ciencia. En la década de 1950, el psicólogo estadounidense Harry Harlow llevó a cabo una serie de experimentos con macacos rhesus que, pese a considerarse polémicos y ser irreproducibles hoy en día, se consideran la piedra angular de la teoría del apego.

El macaco Punch con su peluche. Foto: redes sociales

Para su artículo, publicado en la revista Science en 1959, Harlow separó a crías de mono de sus madres biológicas y les dio a elegir entre dos sustitutos: una “madre” de alambre que les proporcionaba leche a través de un biberón y otra “madre” recubierta de una tela suave que no ofrecía alimento. Los resultados fueron revolucionarios para la época: los monitos pasaban casi todo el tiempo aferrados a la madre de tela y solo acudían a la de alambre para comer.

Como explica Mark Nielsen, profesor de la Universidad de Queensland, en un análisis para el medio de comunicación The Conversation: “El caso de Punch confirma que la comodidad, el calor y la seguridad emocional desempeñan un papel fundamental en la formación de vínculos, no solo la nutrición física”. Punch busca en el peluche lo que Harlow denominó “confort de contacto”, una base segura esencial para que cualquier primate pueda empezar a explorar su entorno sin miedo. Entérese: La historia de Punch, el mono bebé abandonado que se aferra a un peluche en Japón

Este vínculo no es una elección, sino una necesidad biológica. Antes de Harlow, el etólogo Konrad Lorenz ya había demostrado con sus estudios sobre gansos que muchas especies nacen con una programación instintiva para vincularse al primer objeto móvil que ven, un proceso conocido como impronta. Mientras que los gansos de Lorenz mostraban este vínculo a los pocos minutos de nacer, en los primates —incluidos los humanos— este proceso requiere un contacto físico prolongado. Para Punch, el peluche de orangután ha llenado el vacío de ese “periodo crítico” en el que su sistema nervioso necesitó la calma y el calor de un cuerpo para desarrollarse correctamente y evitar el estrés crónico.

Aunque el caso de Punch es llamativo por su parecido con la conducta humana, la ciencia ha documentado mecanismos de apego en una gran diversidad de especies. Desde los guepardos en cautividad, que a menudo requieren de perros de apoyo para reducir su ansiedad y ganar confianza, hasta los elefantes huérfanos, que pueden desarrollar vínculos profundos con sus cuidadores o incluso con objetos inanimados como mantas para regular su estrés. Sin embargo, los expertos subrayan que este fenómeno es más fuerte en primates no humanos. Debido a la complejidad de sus estructuras sociales y a un desarrollo cerebral que depende estrechamente del aprendizaje relacional, el contacto físico en especies como los macacos no es solo un refuerzo, sino el pilar sobre el que se construye su identidad y su capacidad para convivir en grupo. A pesar de la ternura de las imágenes, el objetivo del zoo de Ichikawa es que Punch deje de depender de su peluche. Los estudios de Harlow también mostraron un lado oscuro: las crías criadas en aislamiento con solo sustitutos inanimados desarrollaban comportamientos disfuncionales en la edad adulta, mostrando dificultades para aparearse o para ejercer la maternidad. Le puede interesar: El sabueso fino colombiano ya es raza oficial: la historia del perro que nació en el campo Por ello, la integración de Punch en un grupo de macacos es un proceso complejo. Recientemente, un vídeo de una hembra adulta arrastrando al bebé por el suelo generó alarma en redes, pero los cuidadores aclararon que se trata de “disciplina social normal” dentro de la jerarquía de la especie. Según Nielsen, el peluche ha dotado a Punch de la “resiliencia y fuerza mental” necesaria para soportar los rigores de la vida en comunidad. Actualmente, ya ha sido visto participando en sesiones de aseo (grooming) con otros miembros, señal de que está aprendiendo a ser un mono entre monos. El caso de Punch también invita a la reflexión sobre el bienestar animal y la historia de la ciencia. Mientras que los experimentos de Harlow hoy son cuestionados éticamente por el sufrimiento causado, la situación de Punch es una intervención de emergencia para mitigar un trauma natural. Además, la fama de este pequeño macaco demuestra la propia capacidad de empatía de los humanos. “Nos recuerda que el cuidado emocional y los espacios seguros son esenciales para el desarrollo y la supervivencia, tanto en humanos como en otros animales”, concluye el profesor Nielsen. Mientras Punch gana confianza, su “madre” de peluche es el puente que le permitió al macaco transitar del aislamiento traumático a la plena integración en su grupo social.

Bloque de preguntas y respuestas