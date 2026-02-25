“Las decepciones y rupturas con el Gobierno Petro son profundas”: Jennifer Pedraza

Pasó de liderar las protestas estudiantiles en las calles a convertirse en una de las “piedras en el zapato” más incómodas del Gobierno de Gustavo Petro desde su curul en el Congreso. Jennifer Pedraza, economista de la Universidad Nacional que apenas estrena sus 30 años, ahora busca dar el salto al Senado con el aval de la coalición Ahora Colombia, una alianza de minorías que busca sobrevivir al umbral electoral.
En entrevista con EL COLOMBIANO, la candidata relata cómo su voto por Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022 se transformó en una ruptura profunda y “decepcionante”, motivada por lo que ella define como una traición sistemática a la agenda de las mujeres, entre otros temas.