“Las decepciones y rupturas con el Gobierno Petro son profundas”: Jennifer Pedraza

Pasó de liderar las protestas estudiantiles en las calles a convertirse en una de las “piedras en el zapato” más incómodas del Gobierno de Gustavo Petro desde su curul en el Congreso. Jennifer Pedraza, economista de la Universidad Nacional que apenas estrena sus 30 años, ahora busca dar el salto al Senado con el aval de la coalición Ahora Colombia, una alianza de minorías que busca sobrevivir al umbral electoral. En entrevista con EL COLOMBIANO, la candidata relata cómo su voto por Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022 se transformó en una ruptura profunda y “decepcionante”, motivada por lo que ella define como una traición sistemática a la agenda de las mujeres, entre otros temas.

¿Cómo ha sentido su trabajo en la Cámara de Representantes? La gente pensaría que usted era petrista inicialmente, ¿qué fue lo que pasó en el camino?

“Nunca he sido petrista. En 2022 voté por Sergio Fajardo en la primera vuelta presidencial, y cada año que pasa me siento más fajardista que antes. En la segunda vuelta sí decidí votar por Petro y Francia Márquez, y a partir de ahí siempre dije que iba a ser una congresista independiente y que me dedicaría a hacer control político. Pero la verdad es que las decepciones, desilusiones y rupturas que he tenido con este Gobierno han sido profundas”.

¿Qué es lo peor? Es decir, ¿en qué momento usted dijo ‘definitivamente no puedo seguir acá’?

“Fue un proceso progresivo. Decidí no votar por Rodolfo (Hernández) por sus declaraciones machistas; pensé que la otra opción sería diferente. Pero hoy es imposible escuchar al presidente sin oír comentarios misóginos, como cuando afirmó que las mujeres exitosas conectan el cerebro con el clítoris. A esto se suma el nombramiento de Hollman Morris, denunciado por acoso laboral y violencia machista, al frente de los medios públicos”.

Recuerdo que ustedes protestaron bastante por el nombramiento de Morris. ¿El Gobierno les dijo algo al respecto?

“No, les importa un pepino. Al presidente Petro le importa un pepino la agenda de las mujeres; solo la usó para buscar votos en la segunda vuelta, para ponerse la pañoleta en el cuello. Además de Hollman Morris, está Armando Benedetti, que es como el copresidente del país, un señor por el que nadie votó en 2022, y el poder que concentra en este gobierno es inimaginable. Susana Muhamad y Francia Márquez protestaron un poco en un Consejo de Ministros, pero las sacaron de inmediato, porque el presidente claramente decidió gobernar con los ‘lagartos politiqueros’ que antes criticaba. Cronológicamente, así fue”.

Eso le tocó el corazón a usted porque es del movimiento feminista...

“Soy feminista y creo que el Estado debe desarticular la violencia machista y educar sobre ella. Recientemente, en Venecia, Antioquia, hubo un feminicidio que muestra que esta violencia es una pandemia nacional. En lugar de contar con medios públicos que eduquen y orienten sobre denuncias, enfrentamos violencia simbólica del Gobierno y ataques políticos a congresistas que ejercemos control político”.

RTVC está en manos de Hollman Morris, un hombre denunciado por violencia familiar, ¿él está usando el canal para agredir?

“Yo a Hollman Morris no lo sigo, pero obviamente a RTVC sí, porque además es financiado con nuestros impuestos. Ellos tienen como toda una estructura paralela en redes. Una vez estuve en un foro de salud y me mandaron a moderar a Holman Morris. Me paré y protesté. Días después tuve que desinstalar rede sociales porque hubo toda una violencia sistemática en redes”.

¿Cuáles acciones se están tomando frente a los ataques contra voces críticas y cómo se garantiza que no haya violencia política?

“He presentado denuncias contra ‘Dragón Negro’, militante de Colombia Humana, ante el partido y la Fiscalía, sin que haya sanciones. También señalo que Armando Benedetti, desde sus redes y como ministro, se dedica a decir que las congresistas que somos críticas somos unas ineptas. Eso es violencia política contra las minorías”.

Usted ha denunciado irregularidades, como la falta de pago a contratistas del Ministerio del Interior. ¿Cree que eso ha incomodado a Armando Benedetti?

“Llevan dos meses sin pago, y al denunciarlo el ministro terminó admitiéndolo. Esto se suma a denuncias de contratistas sobre presión para conseguir votos y precarización laboral. Además, bajo la gestión de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior se frenaron iniciativas clave: un Consejo de Seguridad con enfoque en violencia contra las mujeres, casas refugio en Catatumbo y Guaviare, y un sistema de alertas tempranas para prevenir feminicidios. La falta de pago y la precarización se suman así al bloqueo de políticas públicas esenciales”.

Me sorprende que feministas como usted den la batalla mientras otras guardan silencio. ¿Se ha debatido esto dentro del movimiento o no hay una postura unificada frente al tema?

“Creo que son principalmente congresistas que supuestamente apoyan la agenda de mujeres quienes no se han pronunciado sobre estos nombramientos, mientras que en la base del movimiento sí hay mayor conciencia y movilización”.

¿Qué decir de Ángela María Robledo, que era feminista, pero que aceptó ser parte de la Junta Directiva de Ecopetrol?

“Para mí ella es una agente del gobierno como tal. Está siendo delegada del presidente en la Junta. Hoy no hablo con ella”.

Entonces no eran tan defensoras de las mujeres, sino más bien del poder...

“La idea del Mesías de que lo que diga Petro, todas tenemos que aplaudir como focas y ser un cheque en blanco, compite mucho con la propuesta de un proyecto con crítica”.

Esa arremetida en su contra, que incluso la llevó a cerrar sus redes por tres días, ¿la intimida, le genera temor?

“No te voy a negar que a veces sí me afecta mi corazoncito, pero tengo un equipo que me sostiene. El objetivo de la violencia política sistemática es acallarnos y quitarnos este espacio que tanto trabajo nos ha costado conseguir. No le vamos a dar ese gusto a los violentos”.

¿Usted cree que detrás de eso (las bodegas) está Gustavo Petro?

“Creo que sí hay una orientación muy clara de sus estrategas y comunicadores de ‘correr la línea ética’. El presidente, desde su cuenta personal, va tildando a cualquier persona de criminal o aliado del paramilitarismo, y un trino de un presidente moviliza a muchas personas”.

¿Cree que hay muchos que se han callado de miedo?

“Muchos se callan, pero no es solo por miedo, es por billete, por puestos y por participación burocrática”.

¿Qué irregularidad ha encontrado en las contrataciones del ICBF?

“Astrid Cáceres firmó 90 nuevos contratos vía excepción durante la Ley de Garantías ($121 mil millones a dedo). La Ley de Garantías impide que cuatro meses antes de las elecciones haya contratación a dedo, pero este Gobierno se la pasa por la faja”.

Usted demostró lo de los títulos irregulares en la San José...

“Encontramos 779 casos de funcionarios y contratistas del Ejecutivo con irregularidades relacionadas con la Fundación Universitaria San José, que vende títulos para nombrar gente sin requisitos. Pero lo grave es que mientras hablamos usted y yo, a esta hora el Ministerio de Educación todavía no la ha intervenido de manera decidida. Pero sí interviene la Universidad de Antioquia o la Universidad del Atlántico”.

Vamos al tema de la salud. ¿Porqué dice que hay que tumbar alministro Jaramillo?

“El Gobierno difunde una narrativa falsa de que la crisis es por no aprobar la reforma. Han intervenido las EPS de la mayoría de la población (60%) y tras la intervención las cosas han empeorado. La deuda de la Nueva EPS con hospitales pasó de $5 a $24 billones bajo manejo del Gobierno”.

¿Cree que hay posibilidades de que prospere la moción contra el ministro?

“No es fácil porque en Colombia nunca ha habido una moción de censura exitosa, pero estoy recogiendo firmas ciudadanas para activar la presión. Las cosas que ha hecho este señor no tienen precedentes”.

¿Qué cree que puede hacer en el Senado que no ha podido hacer en la Cámara?

“El Senado elige magistrados de la Corte Constitucional y participa en la elección de la Fiscalía. Pero aspiro al Senado principalmente porque hemos construido una organización social de base en muchos departamentos”.

¿Por qué no fue cabeza de lista?

“Estoy en una coalición en la que hay muchas contradicciones y diferencias, pero entiendo la necesidad política de pasar el umbral (650.000 votos) que solos no lograríamos”.

¿Cree que le va a ir bien a Fajardo al no meterse en las consultas e ir solo a primera vuelta?