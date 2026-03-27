Pilas: estos serán los horarios de atención de los bancos durante Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2026, el sistema bancario en Colombia ajusta su operación por los festivos oficiales definidos por ley. En particular, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) implican cambios en la atención al público.
De acuerdo con el calendario laboral colombiano y los lineamientos de la Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas no prestan servicio presencial en esos dos días.
Esto significa que no habrá atención en ventanillas, asesorías ni trámites en oficinas físicas de los bancos, tanto en grandes ciudades como en municipios.
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