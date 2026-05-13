Las exigencias de Leonel Álvarez que lo alejarían del DIM

Aunque todavía no ha comenzado oficialmente un nuevo proyecto deportivo, alrededor de Independiente Medellín ya empiezan a moverse decisiones, rumores y tensiones internas. Una de las versiones que más ruido ha generado en las últimas horas tiene como protagonista a Leonel Álvarez, quien habría hecho una petición puntual sobre el armado del plantel.
Según la información revelada, Leonel habría pedido la continuidad de Leyser Chaverra como condición importante dentro de la planificación del equipo. La versión asegura que el entrenador solicitó al menos seis refuerzos y, además, dejó claro que quería contar con Chaverra para el próximo semestre.
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