Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Las exigencias de Leonel Álvarez que lo alejarían del DIM

Leonel Álvarez suena como el candidato número uno para asumir la dirección técnica de Independiente Medellín, pero tras la filtración de algunas de sus exigencias deportivas, su llegada ya no estaría tan clara.

  • El nombre de Leonel Álvarez cae muy bien dentro de la hinchada roja. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El nombre de Leonel Álvarez cae muy bien dentro de la hinchada roja. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Aunque todavía no ha comenzado oficialmente un nuevo proyecto deportivo, alrededor de Independiente Medellín ya empiezan a moverse decisiones, rumores y tensiones internas. Una de las versiones que más ruido ha generado en las últimas horas tiene como protagonista a Leonel Álvarez, quien habría hecho una petición puntual sobre el armado del plantel.

Según la información revelada, Leonel habría pedido la continuidad de Leyser Chaverra como condición importante dentro de la planificación del equipo. La versión asegura que el entrenador solicitó al menos seis refuerzos y, además, dejó claro que quería contar con Chaverra para el próximo semestre.

Conozca: ¿Quién quiere comprar al Medellín? Esta es la cifra que tendría que desembolsar

Esa habría sido la postura del técnico, en medio de versiones que apuntaban a una posible salida del futbolista.

La situación ya comenzó a generar movimientos internos y divisiones de opinión alrededor del club tras filtrarse esa supuesta solicitud del entrenador.

Sin embargo, el ambiente alrededor del DIM no solo gira alrededor de lo deportivo. También vuelve a tomar fuerza la posibilidad de una venta del club.

En las últimas horas empezó a circular una versión sobre un supuesto grupo empresarial interesado en adquirir la institución y que incluso ya habría enviado una carta formal al Medellín. No obstante, desde el entorno del club aseguran que, aunque sí existen conversaciones y disposición para escuchar propuestas, todavía no habría una oferta oficial sobre la mesa.

Lo que sí parece claro es la intención de Raúl Giraldo de abrirse definitivamente a negociar la venta de la institución.

Mientras tanto, Medellín entra en semanas decisivas tanto dentro como fuera de la cancha entre posibles refuerzos, decisiones deportivas, rumores internos y la opción real de una venta.

Continúe leyendo: Grupo inversor internacional está interesado en comprar al DIM, ¿la salvación para la crisis con la hinchada?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué exigencias habría hecho Leonel Álvarez al DIM?
Según la información conocida, Leonel Álvarez habría solicitado la continuidad del jugador Leyser Chaverra y la incorporación de al menos seis refuerzos para fortalecer el plantel del Independiente Medellín de cara al próximo semestre.
¿Qué está pasando con la dirección del DIM?
El Independiente Medellín atraviesa un momento de decisiones importantes tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Además del posible nombramiento de un nuevo entrenador, también circulan versiones sobre posibles refuerzos y cambios en la plantilla.
¿El DIM podría ser vendido?
Según versiones del entorno del club, existiría interés de un grupo empresarial en adquirir la institución. Aunque se habla de conversaciones y disposición para negociar, aún no hay una oferta oficial confirmada.

Temas recomendados

Fútbol
DIM
Entrenador
Liga BetPlay
Jugadores
Futbolista
técnico
Antioquia
Medellín
Estadio Atanasio Girardot
Leonel Álvarez
Raúl Giraldo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos