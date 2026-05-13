Las exigencias de Leonel Álvarez que lo alejarían del DIM

Aunque todavía no ha comenzado oficialmente un nuevo proyecto deportivo, alrededor de Independiente Medellín ya empiezan a moverse decisiones, rumores y tensiones internas. Una de las versiones que más ruido ha generado en las últimas horas tiene como protagonista a Leonel Álvarez, quien habría hecho una petición puntual sobre el armado del plantel. Según la información revelada, Leonel habría pedido la continuidad de Leyser Chaverra como condición importante dentro de la planificación del equipo. La versión asegura que el entrenador solicitó al menos seis refuerzos y, además, dejó claro que quería contar con Chaverra para el próximo semestre. Conozca: ¿Quién quiere comprar al Medellín? Esta es la cifra que tendría que desembolsar

Esa habría sido la postura del técnico, en medio de versiones que apuntaban a una posible salida del futbolista. La situación ya comenzó a generar movimientos internos y divisiones de opinión alrededor del club tras filtrarse esa supuesta solicitud del entrenador. Sin embargo, el ambiente alrededor del DIM no solo gira alrededor de lo deportivo. También vuelve a tomar fuerza la posibilidad de una venta del club. En las últimas horas empezó a circular una versión sobre un supuesto grupo empresarial interesado en adquirir la institución y que incluso ya habría enviado una carta formal al Medellín. No obstante, desde el entorno del club aseguran que, aunque sí existen conversaciones y disposición para escuchar propuestas, todavía no habría una oferta oficial sobre la mesa.

Lo que sí parece claro es la intención de Raúl Giraldo de abrirse definitivamente a negociar la venta de la institución. Mientras tanto, Medellín entra en semanas decisivas tanto dentro como fuera de la cancha entre posibles refuerzos, decisiones deportivas, rumores internos y la opción real de una venta. Continúe leyendo: Grupo inversor internacional está interesado en comprar al DIM, ¿la salvación para la crisis con la hinchada?

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