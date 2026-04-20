Banco de la República desmiente al Gobierno y hace pedagogía sobre el alza de tasas de interés

Luego del reciente desencuentro entre la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional por el endurecimiento de las tasas de interés hasta 11,25%, el debate público se ha intensificado.
En este contexto, el emisor ha difundido apartados de una columna de opinión de Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República, publicada en El Tiempo, con el objetivo de hacer pedagogía y aclarar varias afirmaciones que han circulado.
Uno de los principales puntos aborda la idea de que el Banco ha incrementado más las tasas durante el actual gobierno. Villamizar dijo que “esta afirmación confunde la política monetaria con los ciclos políticos”. Según detalló, en este periodo la tasa ha subido en ocho ocasiones, ha bajado en diez y se ha mantenido estable en 26 reuniones.