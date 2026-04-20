Banco de la República desmiente al Gobierno y hace pedagogía sobre el alza de tasas de interés

Luego del reciente desencuentro entre la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional por el endurecimiento de las tasas de interés hasta 11,25%, el debate público se ha intensificado. En este contexto, el emisor ha difundido apartados de una columna de opinión de Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República, publicada en El Tiempo, con el objetivo de hacer pedagogía y aclarar varias afirmaciones que han circulado. Uno de los principales puntos aborda la idea de que el Banco ha incrementado más las tasas durante el actual gobierno. Villamizar dijo que “esta afirmación confunde la política monetaria con los ciclos políticos”. Según detalló, en este periodo la tasa ha subido en ocho ocasiones, ha bajado en diez y se ha mantenido estable en 26 reuniones.

En términos acumulados, la tasa ha aumentado 6,25 puntos porcentuales y ha disminuido 4 puntos, lo que deja un incremento neto de 2,25 puntos porcentuales. Como contraste, en el gobierno anterior el aumento neto fue de 4,75 puntos porcentuales.

¿La Junta actúa con sesgo político?

Otro de los cuestionamientos que el Banco busca desmentir es la supuesta postura política de su Junta Directiva. El codirector sostuvo que “esta lectura politiza decisiones que, por diseño institucional, son técnicas”. El funcionario enfatizó que la Junta no responde a intereses políticos, sino a su mandato de garantizar la estabilidad de precios y la sostenibilidad macroeconómica. En ese sentido, subrayó que la autonomía del Banco es clave para aislar la política monetaria de presiones de corto plazo. Le puede gustar: “Las tasas altas no benefician a los bancos”: BBVA insiste en fortalecer la institucionalidad Además, advirtió que desdibujar esta independencia puede afectar la credibilidad institucional, lo que eventualmente se traduce en mayores primas de riesgo, presiones sobre la tasa de cambio y mayores costos de financiamiento, incluso para el propio Gobierno. Al interior del organismo, agregó, no existen alineamientos políticos, sino diferencias técnicas sobre la evaluación de riesgos y la velocidad de los ajustes monetarios.

El Banco se basa en encuestas de analistas financieros

El tercer punto se refiere a la percepción de que el Banrep basa sus decisiones exclusivamente en encuestas de analistas financieros. Frente a esto, se aclaró que tanto la Junta como el equipo técnico analizan una amplia gama de indicadores provenientes de encuestas y mercados.