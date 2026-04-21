Leonardo Villar no asistirá al foro de política económica del Gobierno Petro: “No es oportuno ni adecuado”

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, rechazó la invitación del Ministerio de Hacienda para participar como panelista en el foro “La política monetaria en un contexto progresista”, programado para este martes 21 de abril.
En una carta dirigida al ministro Germán Ávila, Villar explicó que, si bien valora el debate público sobre temas económicos, considera que no es oportuno participar en este evento dadas las condiciones actuales del diálogo entre el Gobierno y la junta directiva del Emisor.
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El gerente del Banrep destacó que seguirá atento a las discusiones del foro, en el que —según la convocatoria oficial— participarían figuras internacionales como Mariana Mazzucato, Thomas Piketty y el Nobel Joseph Stiglitz.