Leonardo Villar no asistirá al foro de política económica del Gobierno Petro: “No es oportuno ni adecuado”

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, rechazó la invitación del Ministerio de Hacienda para participar como panelista en el foro “La política monetaria en un contexto progresista”, programado para este martes 21 de abril. En una carta dirigida al ministro Germán Ávila, Villar explicó que, si bien valora el debate público sobre temas económicos, considera que no es oportuno participar en este evento dadas las condiciones actuales del diálogo entre el Gobierno y la junta directiva del Emisor. Puede leer: Banco de la República desmiente al Gobierno y hace pedagogía sobre el alza de tasas de interés El gerente del Banrep destacó que seguirá atento a las discusiones del foro, en el que —según la convocatoria oficial— participarían figuras internacionales como Mariana Mazzucato, Thomas Piketty y el Nobel Joseph Stiglitz.

Defensa de la autonomía del Banrep

En la carta, Villar señaló que el ministro Ávila ha cuestionado públicamente la legitimidad de varios miembros de la Junta cuando sus decisiones no coinciden con las del Gobierno, una postura que, afirmó, contradice el principio de autonomía establecido en la Constitución de 1991. Entérese: ¿Consejo de Estado podría hacer que junta del Banrep sesione sin Ávila? Además, rechazó las acusaciones según las cuales las decisiones del Banco de la República buscan favorecer a los banqueros, calificándolas como infundadas y contrarias a la realidad. El gerente advirtió que este tipo de señalamientos dificulta el diálogo institucional y la construcción de consensos en torno a la política económica, cuyo objetivo central es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Vea aquí: “No estamos matando a nadie”: así fue la defensa del gerente del Banrep ante arremetida de Petro

Pulso por las tasas: el choque entre el Gobierno y el Banrep

Villar explicó que las decisiones de política monetaria tienen efectos diferenciados en el tiempo. Mientras medidas más laxas —como menores tasas de interés o mayor emisión— pueden estimular el crecimiento y el empleo en el corto plazo, también tienden a generar presiones inflacionarias en un horizonte de 12 a 18 meses. En contraste, dijo, mantener una inflación baja y estable permite, en el largo plazo, sostener tasas de interés más bajas y facilitar el acceso al crédito para hogares y empresas, lo que favorece el crecimiento económico. Lea también: Villar lanza alerta: ausencia de MinHacienda pondría en jaque la autonomía del Banco de la República Según el gerente, esta diferencia entre objetivos de corto y largo plazo explica por qué los gobiernos suelen inclinarse por políticas más expansivas, especialmente en contextos cercanos a procesos electorales, y por qué es clave la existencia de una autoridad monetaria independiente.

Banco de la República “no responde a una corriente ideológica específica”

El gerente defendió que la prioridad del Banco de la República —controlar la inflación y garantizar la estabilidad macroeconómica— no responde a una corriente ideológica específica, sino a un consenso técnico ampliamente adoptado a nivel global. En ese sentido, discrepó de la afirmación del ministro que asocia este enfoque con corrientes neoclásicas o neoliberales, y subrayó que la experiencia internacional muestra los costos de descuidar estos objetivos. Como ejemplo, mencionó los casos de Argentina y Venezuela, donde la falta de disciplina macroeconómica ha derivado en alta inflación, crisis económicas y deterioro del bienestar. También recordó episodios en América Latina durante los años 80, conocidos como la “década perdida”, marcados por endeudamiento, inflación y estancamiento. Más noticias: Ruptura entre Gobierno Petro y Banrep revive caso de Turquía: inflación llegó al 85% y lira cayó 90%

El rol del Estado y los límites del Banco Central

Villar reconoció que el desarrollo económico depende de múltiples factores más allá de la política monetaria, como las políticas sociales, la educación, la salud, la redistribución del ingreso y la inversión en infraestructura. Sin embargo, insistió en que la estabilidad macroeconómica es un requisito fundamental para el desarrollo y no sustituye el papel del Gobierno, sino que lo complementa. En particular, enfatizó que una inflación elevada afecta con mayor intensidad a los sectores más vulnerables, que cuentan con menos herramientas para proteger su poder adquisitivo.

Ausencia en el foro y llamado al cumplimiento institucional