Balanza comercial de Colombia registró déficit de US$2.557,8 millones, el mayor en cuatro años

Las importaciones de Colombia en febrero alcanzaron los US$5.741,4 millones, lo que representó un incremento de 7,8% frente al mismo mes de 2025. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La cifra no es menor: se trata del segundo nivel más alto registrado en la última década, solo superado por el dato de 2022, cuando las compras externas llegaron a US$5.826,6 millones. Puede leer: Colombia le subiría aranceles a Ecuador hasta 75% tras el golpe comercial del 100% de Noboa Este repunte en las importaciones vuelve a poner en el centro del debate el comportamiento de la balanza comercial del país, especialmente en un contexto de recuperación económica y presiones externas.

Déficit comercial alcanza su nivel más alto desde 2022

Durante el primer bimestre del año, Colombia registró un déficit comercial de -US$2.557,8 millones, resultado de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Este resultado se convierte en el más alto de los últimos cuatro años, solo por debajo del registrado en 2022, cuando el desbalance llegó a -US$2.779,8 millones. Entérese: Colombia abre ruta directa con África: así será el comercio entre Cartagena y Ghana por 16 millones de dólares La evolución reciente muestra que, tras ese pico, el déficit había venido reduciéndose. En 2023 se ubicó en -US$1.960 millones y en 2024 continuó moderándose hasta -US$1.846,2 millones. Sin embargo, en el mismo periodo del año pasado ya se observaba un deterioro, con un déficit de -US$2.519,9 millones.

Relación comercial por países: superávit con América, déficit con China

Al analizar la balanza comercial por socios comerciales, Colombia mantiene superávit con algunos mercados clave del continente. Los mayores saldos positivos se registran con Panamá (US$607,2 millones), Estados Unidos (US$321,3 millones) y Canadá (US$296,8 millones). En contraste, China continúa siendo el principal origen del déficit comercial del país, con un saldo negativo de -US$3.274,9 millones, reflejando la alta dependencia de bienes importados desde ese mercado. Vea aquí: Guerra comercial entre Colombia y Ecuador ya ha dejado pérdidas por más de US$340 millones

Exportaciones no minero-energéticas ganan protagonismo