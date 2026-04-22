Balanza comercial de Colombia registró déficit de US$2.557,8 millones, el mayor en cuatro años

Las importaciones de Colombia en febrero alcanzaron los US$5.741,4 millones, lo que representó un incremento de 7,8% frente al mismo mes de 2025.
Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La cifra no es menor: se trata del segundo nivel más alto registrado en la última década, solo superado por el dato de 2022, cuando las compras externas llegaron a US$5.826,6 millones.
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Este repunte en las importaciones vuelve a poner en el centro del debate el comportamiento de la balanza comercial del país, especialmente en un contexto de recuperación económica y presiones externas.