Uno más: por presunta intervención en política, embajadora en Haití sigue suspendida hasta la segunda vuelta

La suspensión de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, se mantendrá vigente hasta la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La decisión se da por un proceso disciplinario por presunta intervención en política.

La diplomacia colombiana mantiene bajo revisión el caso de la embajadora en Puerto Príncipe, Vilma Velásquez Uribe, quien no podrá retomar sus funciones mientras avanza el calendario electoral en Colombia. La medida fue prorrogada hasta el 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial.

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El origen del proceso disciplinario se remonta a una declaración de la funcionaria a un medio de comunicación haitiano, en la que abordó el contexto político colombiano y expresó una posición sobre la contienda electoral. En esa intervención señaló “Tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Tras esas declaraciones, se abrió un proceso por presunta participación indebida en política, una conducta prohibida para funcionarios diplomáticos en ejercicio.

La sanción inicial contemplaba la separación temporal del cargo hasta el 31 de mayo. Sin embargo, la medida contemplaba la posibilidad de extensión en caso de que el proceso electoral continuara. Con la confirmación de la segunda vuelta presidencial, la suspensión fue prorrogada automáticamente hasta el cierre de la jornada electoral del 21 de junio.

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Durante este periodo, la representación de Colombia en Haití permanece bajo encargo provisional, mientras se mantiene vigente la restricción para el retorno de Velásquez Uribe a sus funciones diplomáticas. Por ahora, la situación administrativa de la embajadora Vilma Velásquez Uribe quedará sujeta al cierre del proceso electoral, cuando se defina el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

A este caso se suma la decisión de la Procuraduría de suspender al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, tras calificar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella como “un proyecto abiertamente fascista”. Además de la investigación disciplinaria y suspensión provisional al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade Vergel, también por presunta participación indebida en política.

En los tres casos, las medidas se mantendrán vigentes hasta el 21 de junio, cuando llegue la recta final de la campaña presidencial, en la que compiten Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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