Identificaron a 43 de los 48 cuerpos del enfrentamiento de disidencias en Guaviare; 11 eran menores de edad

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos relacionados con el hecho ocurrido el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, en el sector conocido como Barranco Colorado, donde se registraron enfrentamientos entre disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

De acuerdo con el informe oficial, los cinco cuerpos restantes no han podido ser identificados y corresponden a hombres.

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El balance forense, publicado el martes 2 de junio, detalla que entre las víctimas identificadas hay 39 hombres y 9 mujeres. En el reporte se confirmaron 11 de las víctimas menores de edad, entre ellos ocho niños y tres niñas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ya había advertido en declaraciones previas sobre la posible presencia de menores entre las víctimas del conflicto. En ese momento señaló que “varias de ellas serían menores de edad, presuntamente combatientes durante estas hostilidades”, en referencia a la información preliminar conocida tras los enfrentamientos.

Los hechos se registraron en medio de combates entre disidencias asociadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá, en una zona rural del departamento del Guaviare, donde previamente la Defensoría del Pueblo había alertado sobre el aumento del riesgo por confrontaciones armadas.