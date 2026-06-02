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En Vivo | Junior pega primero con Bryan Castrillón y vence 1-0 a Nacional. Vea la anotación

Nacional inicia un nuevo capítulo de su histórica rivalidad frente al Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay-I. El equipo verdolaga llega fortalecido por su presente futbolístico y con la ilusión de acercarse a la estrella 19.

  • Nacional visita al Junior en la ida de la final de la Liga Betplay-1. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Nacional visita al Junior en la ida de la final de la Liga Betplay-1. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional enfrenta el partido de ida de la final de la Liga BetPlay-I frente al Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez.

El verde asume este compromiso impulsado por un gran momento futbolístico y por la recuperación de su identidad competitiva bajo la dirección técnica de Diego Arias. El joven entrenador ha logrado combinar la experiencia de futbolistas consagrados con la energía de varios talentos emergentes, construyendo un equipo sólido y con personalidad en escenarios complejos.

La escuadra paisa sabe que deberá soportar la presión inicial del Romelio Martínez y apostará por el orden táctico, la posesión y la contundencia ofensiva para buscar un resultado favorable que le permita cerrar la serie con tranquilidad en Medellín.

El técnico Diego Arias eligió a los 11 inicialistas que buscarán desde este martes la estrella número 19 para el conjunto antioqueño.

Nacional forma con Harlen Castillo; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata y Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Será la tercera final de Liga colombiana entre ambos clubes y cada antecedente ha dejado capítulos inolvidables.

La más recordada sigue siendo la final del Torneo Finalización 2004, considerada por muchos como una de las mejores definiciones en la historia del fútbol colombiano.

En aquella ocasión, Junior aplastó 3-0 a Nacional en Barranquilla y parecía tener el campeonato asegurado. Pero en Medellín ocurrió una remontada épica: Nacional ganó 5-2, igualó la serie y obligó a los penales. Finalmente, Junior terminó imponiéndose 5-4 desde el punto blanco y silenció el Atanasio Girardot en una tarde histórica.

La revancha verdolaga llegó en 2015. Junior volvió a ganar la ida en Barranquilla, pero Nacional respondió en Medellín y nuevamente llevó la definición a los penales. Esta vez, el verde se quedó con el título y levantó su estrella número 15.

La rivalidad también se extendió a otras competencias. Nacional superó a Junior en la Superliga 2012 y posteriormente volvió a derrotarlo en la final de la Copa Colombia 2016.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

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