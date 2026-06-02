De la alegría al desconsuelo: así se vivió la final de ida entre Nacional y Junior en las calles de Medellín

Todos deseaban un triunfo, un aliciente para llegar al ombligo de la semana contentos. La ilusión tenía fundamento: Nacional venía jugando bien y fue dominante en las semifinales contra un Deportes Tolima que siempre complica. Junior, por su parte, llegaba al encuentro con la “frustración” de la eliminación tempranera en la Libertadores tras perder con Palmeiras en Brasil (4-1).

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Nacional a los goles de Junior?

Eso lo tenían más o menos claro los aficionados verdes, que desde temprano salieron a las calles con la camiseta de su club. Tenían una ilusión grande. Con ella se sentaron frente a los televisores para ver el partido. Estamos en San Antonio de Prado, al suroccidente del Valle de Aburrá.

En la calle de Palma Sur, una de las “zonas rosa” del corregimiento no hay negocio sin banderas de Nacional. El partido ya empezó. Los hinchas hablan, casi a los gritos por el volumen fuerte de la transmisión, sobre lo que pasa en el encuentro. Piden un gol tempranero de su club. Unos jovencitos anhelan gritarlo para abrazar a sus novias, que llegaron con ellos en sus motos algunos minutos atrás. El deseo se cumplió, pero no como esperaban. Recién iniciaba el juego cuando Junior marcó su primer gol. Un “ahhhh”, fuerte, de resignación, precedió un silencio de voces que solo dejó en el ambiente la de los narradores. “Gol de arquero”, comentó un señor de unos 40 años a un hombre más joven que tenía a su lado, quien asintió sin agregar nada tras el error de “Chipi Chipi”. A pesar del gol en contra no bajó el ímpetu de los hinchas de Nacional. Esperaban que su equipo le diera vuelta al marcador.

No ocurrió. Afuera de un lugar donde venden granizados había una “montonera” de gente mirando el televisor cuando Luis Muriel empujó, dentro del área, el primero de sus dos goles de la noche. Hubo un grito parecido al de cuando se celebra un gol, cuando empezó la jugada, que quedó en un silencio incómodo después. Mucha gente se tomó la cabeza. Sin embargo, esperaban que en los minutos restantes del primer tiempo los antioqueños descontaran. Hubo opciones. No entraron. “Ese se come hasta un moco ajeno”, manifestó, con ironía, un aficionado que estaba con un grupo de amigos en una tienda cuando un atacante verdolaga erró una anotación.