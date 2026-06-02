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De la alegría al desconsuelo: así se vivió la final de ida entre Nacional y Junior en las calles de Medellín

El encuentro entre Nacional y el cuadro barranquillero terminó 3-0. Muchos hinchas se fueron “tristes”. Otros tienen esperanza de remontada el próximo lunes.

  • Atlético Nacional espera poder darle vuelta al resultado en el partido de vuelta, que se jugará el lunes 8 de junio en Medellín. FOTO Colprensa
    Atlético Nacional espera poder darle vuelta al resultado en el partido de vuelta, que se jugará el lunes 8 de junio en Medellín. FOTO Colprensa
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

02 de junio de 2026
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Todo estaba listo para una noche de fiesta: las mesas de bares y restaurantes llenas, bombas de color verde y blanco en las puertas de los sitios comerciales, música a todo volumen antes de que iniciara el juego y todos los televisores sintonizados con la final de ida de la Liga entre Atlético Nacional y Junior, en Barranquilla.

Una parte de la ciudad estaba paralizada. El cuadro verde es uno de los equipos que más hinchas tiene en el país y, ni qué decir en todos los rincones de la capital de Antioquia. En la carrera 70, lugar típico de reunión de sus aficionados cerca al estadio, había cientos de personas con sus camisetas a rayas para ver el partido juntos.

Todos deseaban un triunfo, un aliciente para llegar al ombligo de la semana contentos. La ilusión tenía fundamento: Nacional venía jugando bien y fue dominante en las semifinales contra un Deportes Tolima que siempre complica. Junior, por su parte, llegaba al encuentro con la “frustración” de la eliminación tempranera en la Libertadores tras perder con Palmeiras en Brasil (4-1).

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Nacional a los goles de Junior?

Eso lo tenían más o menos claro los aficionados verdes, que desde temprano salieron a las calles con la camiseta de su club. Tenían una ilusión grande. Con ella se sentaron frente a los televisores para ver el partido. Estamos en San Antonio de Prado, al suroccidente del Valle de Aburrá.

En la calle de Palma Sur, una de las “zonas rosa” del corregimiento no hay negocio sin banderas de Nacional. El partido ya empezó. Los hinchas hablan, casi a los gritos por el volumen fuerte de la transmisión, sobre lo que pasa en el encuentro.

Piden un gol tempranero de su club. Unos jovencitos anhelan gritarlo para abrazar a sus novias, que llegaron con ellos en sus motos algunos minutos atrás. El deseo se cumplió, pero no como esperaban. Recién iniciaba el juego cuando Junior marcó su primer gol. Un “ahhhh”, fuerte, de resignación, precedió un silencio de voces que solo dejó en el ambiente la de los narradores.

“Gol de arquero”, comentó un señor de unos 40 años a un hombre más joven que tenía a su lado, quien asintió sin agregar nada tras el error de “Chipi Chipi”. A pesar del gol en contra no bajó el ímpetu de los hinchas de Nacional. Esperaban que su equipo le diera vuelta al marcador.

No ocurrió. Afuera de un lugar donde venden granizados había una “montonera” de gente mirando el televisor cuando Luis Muriel empujó, dentro del área, el primero de sus dos goles de la noche. Hubo un grito parecido al de cuando se celebra un gol, cuando empezó la jugada, que quedó en un silencio incómodo después.

Mucha gente se tomó la cabeza. Sin embargo, esperaban que en los minutos restantes del primer tiempo los antioqueños descontaran. Hubo opciones. No entraron. “Ese se come hasta un moco ajeno”, manifestó, con ironía, un aficionado que estaba con un grupo de amigos en una tienda cuando un atacante verdolaga erró una anotación.

Cuando terminó el primer tiempo, muchos hinchas empezaron a irse. Otros se quedaron con la esperanza de que podrían darle vuelta en la segunda parte. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo llegó el otro gol de Muriel, que cerró el marcador y dejó a los hinchas verdes silenciosos, en medio de un “desconsuelo” futbolero insufrible.

Otros terminaron de ver el partido con la ilusión de que su equipo marcara. “Nacional tiene que hacer un gol para poder llegar motivado al Atanasio”, comentó un hincha en la entrada de una pizzería. No ocurrió. El elenco antioqueño cayó en la ida. Sin embargo, muchos piensan en que en la vuelta, que se jugará el próximo lunes, los antioqueños le darán vuelta al marcador. Esa noche de festivo, los hinchas esperan que sí haya fiesta.

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