De la alegría al desconsuelo: así se vivió la final de ida entre Nacional y Junior en las calles de Medellín

Todo estaba listo para una noche de fiesta: las mesas de bares y restaurantes llenas, bombas de color verde y blanco en las puertas de los sitios comerciales, música a todo volumen antes de que iniciara el juego y todos los televisores sintonizados con la final de ida de la Liga entre Atlético Nacional y Junior, en Barranquilla.
Una parte de la ciudad estaba paralizada. El cuadro verde es uno de los equipos que más hinchas tiene en el país y, ni qué decir en todos los rincones de la capital de Antioquia. En la carrera 70, lugar típico de reunión de sus aficionados cerca al estadio, había cientos de personas con sus camisetas a rayas para ver el partido juntos.