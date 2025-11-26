Las vías 5G en Colombia apenas registran un avance del 20,3%, detalla la CCI

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, llega a su último Congreso al frente del gremio con la misión de destrabar los cuellos de botella que frenan al sector constructor.
La cita en Cartagena, que mueve el pulso de la inversión pública y privada en pleno clima preelectoral, se centra en consolidar la financiación en un entorno incierto, ajustar la regulación, acelerar las licencias y empujar la modernización portuaria, férrea y aeroportuaria del país.
Son cerca de 3.000 asistentes entre Gobierno, banca de inversión, concesionarios, consultores, académicos y misiones internacionales.
