La científica colombiana que estudia la vida en los extremos del planeta

Laura Molares Moncayo nació en una frontera que casi no se nota. Oficialmente, en Tabatinga, Brasil; en la práctica, en Leticia, Colombia, pues una línea imaginaria atraviesa ese punto del Amazonas donde el tránsito es cotidiano y la nacionalidad se vuelve un trámite administrativo más que una experiencia vivida.
Sus padres se habían instalado allí por trabajo —su padre era un oceanógrafo físico vinculado a la Armada— y ese fue apenas el primer punto de una infancia marcada por el movimiento constante, así que en Bogotá, Tumaco, Bucaramanga vio una y otra vez casas que se armaban y se desarmaban con rapidez, geografías cambiantes.
De todos esos lugares, Cartagena terminó siendo el sitio donde más tiempo vivió y donde aprendió a reconocerse. Sin embargo, más que una ciudad, lo que le quedó de esos primeros años de vida fue una forma de crecer: haciendo preguntas. “Mis papás, en especial mi papá como buen científico, me preguntaban cosas como: ¿Qué es la arena?, o preguntas que no todo el mundo se hacía cuando era chiquito. Eso me lo inculcaron mucho: preguntar, analizar, ser crítica”, cuenta a través de una llamada telefónica de Medellín a Londres.
Con el tiempo, la biología se convirtió en su materia favorita, aunque todavía sin una dirección clara. El punto de quiebre llegó en el grado noveno, cuando un científico colombiano que trabajaba en la Nasa visitó su colegio para hablar de astrobiología. No presentó una carrera tradicional ni un camino reconocible. Mostró un video: una célula que se alejaba progresivamente hasta convertirse en flor, planeta, sistema solar, universo.