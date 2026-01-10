“Lo principal en 2026 es proteger elecciones y la transición”: experto en seguridad habla sobre lo que le espera a Colombia tras elecciones

El 2026, en el ocaso del gobierno de Gustavo Petro, será un reto trascendental para la sociedad y la Fuerza Pública en materia de orden público.

Colombia comienza la recta hacia las elecciones presidenciales en medio de la incertidumbre por los graves problemas de violencia asociados a los grupos armados ilegales, que durante los últimos tres años se fortalecieron aprovechando las gabelas de la política de “paz total”. Los cultivos de coca aumentaron de 253.000 a 262.000 hectáreas entre 2023 y 2024, y la producción potencial de cocaína saltó de 2.664 a 3.001 toneladas métricas anuales; de los 12 diálogos de paz establecidos con grupos ilegales, apenas hay seis activos; el desplazamiento forzado masivo e individual creció un 71% entre 2024 y 2025, y los actos de terrorismo 17%, lo que augura serias dificultades para el próximo gobierno. Para analizar ese complejo panorama, EL COLOMBIANO conversó con Andrés Preciado, investigador del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit y exdirector del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz.

¿Cómo analiza los escenarios de la seguridad y orden público en Colombia para 2026?

“La situación de orden público cierra el 2025 con unos escenarios complejos, sobre todo por disputas entre los mismos grupos armados. Aunque con la llegada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avanzó cierta iniciativa del Estado, hay que decir que llevamos tres años en una constante disputa de esos grupos armados, que es el principal factor de conflictividad en el país. Por esas disputas, y además por ser un año electoral, en el que los grupos van a querer mostrar los dientes cuando llegue el nuevo Gobierno, para ponerse en una posición favorable, creo que estaremos en un escenario de riesgo medio. Lo más importante a tener en cuenta es que el principal hecho que se debe proteger en 2026 son las elecciones y la transición de Gobierno, que sean seguras, que la gente pueda votar en todas partes y se pueda hacer una transición tranquila”.

¿Cree que las mesas de la “paz total” darán algún resultado?

“Solo veo resultados parciales en relación a lo que se está haciendo en Nariño (con los Comuneros del Sur), y en lo que podría ser la eventual desmovilización del Estado Mayor de los Bloques y Frente (la disidencia de ‘Calarcá’), en lo demás no veo ninguna posibilidad de que la ‘paz total’ sea efectiva. Por el contrario, la falta de resultados de la ‘paz total’ nos tiene en una situación compleja de orden público y el nuevo gobierno recibirá un escenario muy complejo por esa situación. De hecho, la ‘paz total’ será uno de los empalmes más complejos en el cambio de gobierno”.

En materia de narcotráfico, ¿ve posible que se reduzca la tendencia del aumento en la producción de cocaína?

“No veo posible que se reduzca esa tendencia, sobre todo porque cada vez hay más industrialización, entonces por más que haya menos cultivos, la producción potencial va a seguir creciendo, además que la demanda agregada mundial ha aumentado. Lo que sí creo que aumentará significativamente son las incautaciones y la interdicción, producto de la ofensiva norteamericana en el Pacífico y el Caribe contra las lanchas, y lo que eso ha presionado a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú en esa materia. Una pregunta importante que le quedará al próximo gobierno es qué va a hacer en materia de sustitución de cultivos”.

El 2025 terminó con incrementos en desplazamientos forzados, atentados terroristas, secuestros y homicidios. ¿Qué cree que pasará con estos indicadores el próximo año?

“Vamos a tener un año complejo en materia de orden público y seguridad. Lo que veo es que el primer semestre todos esos indicadores, sobre todo el de los ataques terroristas y a la Fuerza Pública van a empeorar, igual que los enfrentamientos entre los grupos armados”.

¿Cuál cree que será el actor criminal más activo durante 2026?

“El actor criminal más activo, y el que representa la amenaza más grande, es el Clan del Golfo, lo que pasa es que no es tan visible por temas mediáticos, pero es el que más se ha fortalecido en los últimos cinco años. En 2026 vamos a tener mucho movimiento mediático de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ y del ELN, ante el cierre de un gobierno del que esperaban más productividad para cerrar una negociación. No descarto una actividad criminal urbana importante, Cali va a seguir siendo un escenario de muchas noticias de orden público, por ser el centro urbano más complejo; Bogotá será la ciudad más difícil en materia de movilización social; y en Medellín, su área metropolitana y el Suroeste antioqueño, veo una complejidad en relación a ‘la Oficina’. En ese grupo puede haber otro conflicto interno por varias razones: el fracaso de la mesa de negociación, creo que la confianza que depositaron en la congresista Isabel Zuleta va a romperse, y hay muchos acuerdos de no agresión en el Suroeste, y el Oriente cercano, que ya se están rompiendo”.

En términos territoriales, ¿qué departamentos estarán en más riesgo de desorden público el próximo año?

“El principal riesgo de desorden público asociado a la movilización social se concentra en Bogotá. El Suroccidente del país, así como el Catatumbo y la frontera con Venezuela, seguirán siendo territorios muy complejos, y creo que lo de Antioquia no es un asunto menor. La distancia entre el Gobierno Nacional y el departamental es muy significativa, eso hará que la violencia en el Nordeste y el Bajo Cauca siga empeorando. El descuido del Gobierno Nacional en materia de seguridad hacia Antioquia es pasmoso, la mayoría de las alertas no se tienen en cuenta, no hay apoyo ni operatividad, y se está dejando que la Gobernación y la Alcaldía de Medellín traten de responder de alguna manera por el orden público debido a esa discrepancia política”.

¿Qué tanta importancia tendrá el tema de la seguridad en las votaciones presidenciales de 2026?