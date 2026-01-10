“Conociendo a Diosdado, es poco probable que se someta a Estados Unidos”: Orlando Avendaño, periodista venezolano

Una de las fuentes confiables de información en redes sociales sobre lo que sucede en Venezuela es Orlando Avendaño, periodista de ese país que tuvo que exiliarse y ha padecido las amenazas de la dictadura del chavismo. Lea también: “Sigue detenido”: hija de Edmundo González denuncia que no hay noticias de su esposo En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Avendaño pone en contexto lo que ha sucedido desde la captura de Nicolás Maduro y señala que para que la transición funcione “Delcy Rodríguez tiene que tener el control del país, y no hay certeza sobre eso”. También habla del papel de Diosdado Cabello, a quien ha estudiado bien.

Antes de referirnos a la coyuntura, le quiero preguntar: ¿qué sintió cuando era un hecho la captura del dictador Nicolás Maduro?

“Creo que en un principio todos estábamos como en shock. La captura de Maduro se anunció luego del bombardeo y estábamos viendo. Estaba emocionado, evidentemente, pero cuando ya digerí que efectivamente lo habían capturado sentí mucha felicidad. Creo que es un sentimiento compartido por todos los venezolanos”.

Desde hace un par de días empezaron a liberar varios presos políticos, ¿cómo entender que la nueva cúpula chavista, al mando de los hermanos Rodríguez, haya tomado esa decisión?

“Es una muestra gigantesca y muy alentadora, de que el régimen, como le ha llamado Estados Unidos, las autoridades interinas de Venezuela, se van a acoplar completamente a las demandas de Trump. La liberación de presos políticos, sin duda alguna, es una exigencia de Estados Unidos, y que lo estén haciendo, además de esta manera masiva, y que estén liberando tantos presos políticos que son tan significativos, es una muestra de que la presión de los norteamericanos es eficiente, está funcionando. Esto va muchísimo más rápido de lo que muchos estábamos esperando”.

La dictadura tenía a casi 900 personas como presos políticos, ¿cómo los secuestraban? Y hablemos de algunos casos.

“Sí, todo aquel que se atrevía a disentir en Venezuela era secuestrado, era detenido y sometido a los peores tratos que puede haber. Creo que una de las liberaciones que más nos emociona, aunque todavía no se ha concretado, pero parece que es inminente, es la de Juan Pablo Guanipa. Él es otro gran líder de la oposición junto a María Corina Machado, que además generó muchísima empatía entre la gente, una persona muy querida, y bueno, era la gran figura luego de María Corina. Parece que finalmente va a ser liberado. Otra de ellas es Rocío San Miguel, que es una gran experta venezolana en temas militares, y ya llevaba casi dos años detenida. Ella ya fue liberada y salió hacia España. Son muchos. Javier Tarazona, Enrique Márquez, el abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha, también se espera que salga. Hay algo muy importante: el régimen ha manejado siempre las liberaciones como una forma de bajar presión, de jugar a negociaciones que le permitan ganar tiempo. Eso se enmarca dentro de la estrategia de lo que llaman ‘puerta giratoria’, que es que detienen a varios y liberan a otros. Pero hay muchas cosas que demuestran que esta vez es diferente. Lo primero es el volumen. No estamos hablando de pocos casos, sino de casi la mitad de los presos políticos que hay. Lo otro es que muchos de estos presos políticos son del equipo de María Corina. Y si algo no ha hecho el régimen en más de dos años de persecución directa contra María Corina es liberar a una sola persona de su equipo, y aparentemente ahora van a liberar muchos. Entonces no hay duda de que esto se debe a la presión de Estados Unidos, lo cual es muy buena noticia”.

Más allá de la captura de Maduro, ¿por qué igual confiar en los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López? ¿Qué quieren negociar esta vez?

“Claro es que no hay que confiar en ellos. Ellos no merecen ningún tipo de confianza. Pero hay que confiar en Estados Unidos y hay que confiar, sobre todo, en Marco Rubio, quien es la persona que se está encargando de este proceso. Cuando Estados Unidos dice, cuando Donald Trump dice que Estados Unidos está a cargo, hablan en serio. Y esta es la forma de demostrarlo. No solamente este tema de los presos políticos, sino el acuerdo petrolero, que es completamente humillante para el régimen. ¿Por qué Delcy cedería ante Estados Unidos y haría lo que ellos le pidan? Es muy simple: porque está sobre la mesa la amenaza de volverlos a bombardear o neutralizar y esa amenaza funciona hoy porque Maduro fue capturado. Imagínense que Estados Unidos, Donald Trump, está negociando con el régimen, con Maduro y con Delcy, está presionándolos y tiene un revólver sobre la mesa apuntándoles, pero no le creen. Maduro se burla, se ríe, como lo vimos. Entonces Donald Trump dispara y cae Maduro al piso. Delcy Rodríguez tiene que seguir negociando bajo esas condiciones, viendo que a su lado cayó Maduro y que la pistola todavía suelta humo. Las condiciones cambian por completo y esas son las condiciones en las que hoy está operando Delcy Rodríguez. Eso la obliga a ceder a todos los reclamos de Estados Unidos. Ojo, hay un riesgo gigante, y es que para que esto funcione Delcy Rodríguez tiene que tener el control de todo el país, y no hay certeza sobre eso. Un elemento obviamente disruptor, que genera muchísima inestabilidad es Diosdado Cabello y todavía no sabemos cómo se va a comportar.

¿Ve viable que Diosdado traicione a Delcy con la ayuda de Padrino López?

“Lo que pasa es que Diosdado está, como todos, en un dilema tremendo. Si Delcy Rodríguez avanza en la cooperación con Estados Unidos, eso pone en riesgo a Diosdado y toda su estructura, e incluso podría significar una detención o una entrega de Diosdado a los norteamericanos. Pero si Diosdado no permite que Delcy coopere con Estados Unidos y se vuelve un problema, eso podría implicar que Estados Unidos realice lo que ha advertido, que es una segunda ola de bombardeos, y esta vez irían directamente contra Diosdado. Creo que Diosdado sabe perfectamente que eso es muy posible. Cuando Marco Rubio le dice al régimen interino y en general a todo el mundo ‘no jueguen con el presidente Trump’, es para tomárselo en serio. Estos tipos vieron morir a sus compañeros, a su guardia, el 3 de enero, y ahora se lo van a tomar en serio. Veo que Diosdado tiene muy poca alternativa. Y el hecho de que estén liberando presos políticos, muchos de ellos en cárceles controladas por Diosdado, es una buena señal”.

Profundicemos en una tesis de un artículo suyo publicado estos días. Dice que “Delcy no puede cooperar con una transición ordenada si no hay más operaciones militares de Estados Unidos dentro de Venezuela”. ¿Cuáles operaciones serían?

“Si Diosdado no está dispuesto a contribuir, tiene que haber más operaciones para neutralizarlo, para neutralizarlo a él y neutralizar toda facción que pretenda seguir generando ruido o caos en el país. Conociendo a Diosdado, sabiendo de su naturaleza, es poco probable que se someta a Estados Unidos. Entonces por eso la apuesta es que Estados Unidos avance con una segunda ola y lo neutralice”.

¿Cómo entender el papel actual de China, Rusia e Irán? Porque Maduro, según la prensa, siempre pensó que esos países lo iban a defender, pero ahora pareciera que Estados Unidos le envió un doble mensaje a esas potencias con la captura del dictador.

“Sí, completamente. Las circunstancias son muy favorables. Rusia no tenía capacidad de asistir porque estaba involucrada en su propio conflicto, que la ha venido reduciendo mucho como potencia. Irán está atravesando su propia crisis interna, prácticamente con la casa encendida. Y con China, al final, es un tema de plata. China no se va a enfrentar militarmente jamás a Estados Unidos por un interés como el venezolano. Además, está Trump en la Casa Blanca. Si esto lo hubiera hecho Biden, sería otro cuento. Trump no es una persona con la que se deba jugar. Lo demostró con Irán y con Qasem Soleimani –general iraní abatido por EE. UU. en la primera administración de Trump–, con Corea del Norte. Él utiliza muy bien el concepto de paz a través de la fuerza y la disuasión, y está recuperando la hegemonía de Estados Unidos en ese sentido”.

Hablemos de la oposición. Todo el mundo tenía la expectativa de María Corina asumiera el poder, a través de Edmundo González que ganó las elecciones. Pero ahora vemos un periodo de tres fases de Rubio. ¿Esto podría desembocar en elecciones nuevas cuándo?

“Ese es el gran desafío. María Corina Machado es la figura con legitimidad, popularidad, respaldo y liderazgo. En un proceso libre, ella sería presidente de Venezuela. La decisión de Estados Unidos es pragmática. No tiene que ver con ella ni con su valor, que es gigantesino con la voluntad de Estados Unidos de no enviar tropas. La única forma de no enviar tropas es armando una transición con los factores que quedan dentro de Venezuela y retienen poder. Por eso se hace con Delcy Rodríguez. Es una transición muy dura, porque implica que el sistema se desmonte a sí mismo. Pero las transiciones nunca son ideales”.

En medio de este contexto de transición, ¿qué efectos tiene la llamada de Trump con Petro?

“El mensaje de la captura de Maduro no solo lo recibió el régimen, también lo recibió Gustavo Petro. Trump ve a Petro como un problema regional, sobre todo por el narcotráfico. No se pueden descartar operaciones militares y Petro lo captó de inmediato. Petro es torpe, es un desastre, pero tiene instinto de supervivencia. La llamada muestra que Petro le tiene miedo a Trump y quiere mejorar la relación”.

Pero Petro dijo esta semana que tenía un discurso distinto contra Trump y que le tocó cambiarlo...

“Trump es un tipo que le gusta negociar. Lo intentaron con Maduro durante meses, con exilio, amnistías, levantar indictments, y Maduro no aceptó porque no tenía autonomía. Petro sí la tiene. Petro puede decidir y eso Trump lo respeta. Si Petro coopera, Trump va a hablar y llegar a acuerdos”.

¿Cómo sueña volver a Venezuela?

“La liberación de los presos políticos me entusiasma mucho, indica que hay una apertura política. No esperaba liberaciones tan pronto, estoy completamente sorprendido, pensé que muchas cosas se tenían que dar antes. Parece que Estados Unidos sí va a presionar por cierta democratización. No es solo plata lo que importa aquí, sino que en Venezuela pueda haber Estado de derecho, que igual es fundamental para el dinero, porque nadie va a invertir en un país sin cierto orden legal y estabilidad política. Eventualmente esto podría permitir que muchos podamos volver”.

Además de la liberación de los presos políticos, la concesión con el petróleo, ¿qué otro hecho a corto plazo tendría que suceder en los próximos días?