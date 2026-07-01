Peajes de Autopistas del Café bajan a $700 para miles de usuarios: estas son las condiciones

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco peajes de la concesión Autopistas del Café, una medida que comenzará a regir a partir de este miércoles 1 de julio y que beneficiará a miles de habitantes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero.
La decisión quedó formalizada mediante la resolución firmada por el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las comunidades, gremios, transportadores y autoridades regionales que participaron en las mesas de diálogo realizadas durante los últimos meses.
Con la entrada en vigencia de esta medida, los vehículos de categorías I y II que cumplan con los requisitos establecidos podrán pagar una tarifa preferencial de apenas $700 en cinco estaciones de peaje de Autopistas del Café, frente a la tarifa actual de $17.800, lo que representa una reducción de $17.100 por trayecto.
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