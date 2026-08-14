A la espera del milagro: sigue la búsqueda de sobrevivientes

Hasta hoy ampliaron la búsqueda de sobrevivientes, más allá de la ventana de 72 horas que suelen estimar los rescatistas tras terremotos como el del lunes. Pasados los tres días bajo los escombros, que se cumplieron el jueves, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen. No por eso se va la esperanza. La “ventana” se debe a que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las muertes y lesiones traumáticas causadas por el colapso de edificios generan un impacto inmediato. Pero a veces hay excepciones. Ayer en la madrugada, un equipo de rescatistas hizo contacto visual con una mujer bajo los escombros del Hotel Dibeni en Pereira, una de las ciudades más afectadas.

Señales de vida en Pereira

El alcalde Mauricio Salazar se refirió a las señales de vida. “Eso nos llena de mucha esperanza, de mucho entusiasmo, de mucha ilusión y, pues, acá se está trabajando a toda marcha a ver si logramos esa extracción de esa persona con vida y que, ojalá, con ella, se encuentren más personas con vida”, dijo. Por ende, en Pereira siguen desafiando las estadísticas. También hay otros casos en los que han encontrado animales. Ayer en la tarde, unos socorristas sacaron viva a Meli, una perrita que llevaba cuatro días atrapada bajo los escombros en la capital del Eje. Otras excepciones se presentaron en su momento en Venezuela, que sufrió dos terremotos a finales de junio. Un caso emblemático fue el de Hernán Gil, un vigilante de 43 años al que sacaron vivo gracias a una combinación de factores: logró protegerse durante el colapso debajo de una mesa y una silla, la garita de seguridad soportó parte del golpe, no sufrió traumatismos de gravedad y le dieron agua y oxígeno al ubicarlo. Casos como este dan esperanza en nuestro país.

“Que nos sigan colaborando”

En la Sultana del Valle extendieron la búsqueda hasta hoy. “El objetivo es buscar, encontrar y rescatar gran parte de las personas que todavía figuran como desaparecidas”, comunicó la Alcaldía. En la mañana de ayer, la Personería dijo que había al menos tres personas con vida bajo los escombros del edificio Vanessa. “Tenemos equipos especializados y le pedimos a la comunidad que nos siga colaborando, escuchando y acatando las recomendaciones de los rescatistas para que se pueda optimizar este proceso. Estamos en territorio con sensores de sonido y temperatura y perros entrenados, que nos permiten ubicar a las personas, especialmente cuando tienen vida”, señaló Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos de Cali. Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, sostuvo que “gracias a algunos signos vitales que se han escuchado en algunos puntos de frente de trabajo activo, seguiremos en la búsqueda especializada”. Y reiteró la importancia de hacer silencio para poder escuchar señales de vida. Cali ha sido una de las ciudades más golpeadas por la tragedia. Por eso, fue visitada ayer, por segunda vez en la semana, por De la Espriella. Allí cerró su recorrido, que pasó por el Chocó, por Pereira y El Cairo.

El “Plan Marshall” del Chocó

Precisamente, el mandatario empezó su agenda en el Chocó, donde fue el epicentro del terremoto, en San José del Palmar. En total, 29 de los 31 municipios terminaron afectados. Desde allí, anunció un “Plan Marshall” para la reconstrucción del departamento. El nombre viene de la estrategia que ejecutó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa occidental, y se debe al secretario de Estado de ese momento, George Marshall, quien planteó la iniciativa. “En medio de esta terrible tragedia, es una oportunidad para el Chocó; quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’, porque el departamento ha sido abandonado a su suerte por el centralismo y el poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo. Lea también: Petro dejó una notaría a quien sería pareja de Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones Bloque de preguntas y respuestas: