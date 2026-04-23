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Fondos privados anuncian demanda contra decreto que los obliga a trasladarle $25 billones a Colpensiones

Asofondos anunció acciones legales contra el decreto que traslada 25 billones de pesos a Colpensiones, calificando la medida de ilegal y lesiva para el ahorro pensional.

  • Andrés Velasco, presidente de Asofondos, anunció que el gremio no escatimará esfuerzos legales para proteger los recursos de los trabajadores frente al decreto que ordena el traslado de capital. FOTO CORTESÍA ASOFONDOS
    Andrés Velasco, presidente de Asofondos, anunció que el gremio no escatimará esfuerzos legales para proteger los recursos de los trabajadores frente al decreto que ordena el traslado de capital. FOTO CORTESÍA ASOFONDOS
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 2 horas
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El gremio que representa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia, Asofondos, anunció que interpondrá acciones legales contra el Decreto 0415 de 2026 expedido por el Gobierno Nacional. Esta normativa ordena el traslado inmediato de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, una medida que el sector rechaza categóricamente por considerarla ilegal y lesiva para el ahorro de los trabajadores.

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El anuncio se dio en medio del congreso anual del gremio en Cartagena, donde la publicación de la norma generó suspicacias debido a su coincidencia con el evento. Las razones de la demanda se centran en que el decreto vulnera el marco legal vigente, el cual establece que estos recursos deben permanecer invertidos y ser gestionados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue enfático al señalar que el deber fiduciario de las administradoras es proteger el capital de los afiliados, por lo que recurrirán a las altas cortes y órganos de control para evitar que se ponga en riesgo la propiedad de este ahorro. Además, el gremio advirtió que la norma genera una contradicción evidente con las leyes actuales y crea incertidumbre sobre la sostenibilidad pensional a largo plazo.

Impacto de pasar $25 billones de fondos a Colpensiones

El decreto impone una ejecución a marcha forzada con plazos extremadamente cortos para movilizar el dinero. Para los afiliados activos, las administradoras disponen de solo 20 días para girar el primer 50 por ciento de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante.

En el caso de quienes ya tienen el derecho pensional consolidado, el traslado total debe realizarse en un máximo de 15 días tras la entrada en vigencia de la norma. El Gobierno justifica esta urgencia como una forma de corregir un descalce financiero, argumentando que el Estado ya está pagando mesadas de personas cuyos ahorros siguen invertidos en el sector privado.

Encuentre: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones

Un punto crítico de la controversia es que cerca del 70% de estos 25 billones de pesos está invertido actualmente en títulos de deuda pública (TES). Aunque Miguel Largacha, presidente de Porvenir, aclaró que gran parte de estos recursos se endosarán a precios de mercado para evitar una liquidación masiva que desplome los precios de la deuda nacional, el 30% restante sí deberá liquidarse para ser entregado.

Desde Anif se ha cuestionado que este movimiento desvirtúa el espíritu de ahorro, pues convierte el capital de los pensionados en recursos de gasto corriente para el Gobierno, abriendo un espacio fiscal que contraviene la lógica de respaldo futuro de las pensiones.

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Defensa del ahorro individual de Asofondos

La ofensiva jurídica de Asofondos busca preservar la confianza de los ciudadanos en el sistema y evitar precedentes que vulneren la propiedad privada de los aportes. El gremio ha solicitado instrucciones claras a las autoridades competentes para proceder ante lo que consideran un atropello a la seguridad jurídica de millones de colombianos.

Velasco reiteró que la prioridad absoluta es la defensa del ahorro, subrayando que en momentos de tensión económica el país requiere decisiones que fortalezcan, y no que debiliten, la institucionalidad pensional colombiana.

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