Así opera el cartel de la insolvencia: Asobancaria alerta por abogados que crean deudas ficticias para evadir pagos

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) lanzó una alerta por el incremento sustancial en el uso indebido de los mecanismos de insolvencia en el país.
Según el gremio, esta figura legal, diseñada para ayudar a personas con dificultades reales de pago, está siendo utilizada de forma fraudulenta para evadir obligaciones financieras.
El fenómeno no solo involucra deudas con entidades bancarias, sino también compromisos con el sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y organizaciones del sector real.
De acuerdo con el análisis del gremio, en los últimos dos años se ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de insolvencia, muchas de las cuales presentan irregularidades y actuaciones de mala fe.