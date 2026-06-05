‘Fraude’ electoral que denunció Petro es un montaje, ¿de quién?

Más se demoraron en conocerse los resultados de las elecciones del domingo pasado, en las que salió derrotado Iván Cepeda y el proyecto político de Gustavo Petro, que en que el mismo mandatario saliera a denunciar “fraude” en su cuenta de X.
Las más recientes revelaciones del periodista Daniel Coronell, que analizó los metadatos del documento con el que Petro denunció el supuesto engaño, muestran que no habría sido fraude sino un montaje.
Dos cosas distintas. El fraude implicaría que se hubieran manipulado las elecciones. Lo cual no ocurrió. En cambio, según las nuevas pruebas, se trata de un montaje diseñado para hacer creer que se manipularon los resultados.
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¿Quién hizo el montaje? La hipótesis más fuerte es que vendría del mismo petrismo. En primer lugar, porque fue Petro el que hizo la denuncia y quien presentó la copia del censo electoral que habría sido manipulado.