“¡Fuera, renuncie!”: Asamblea de Ecopetrol cerró con abucheos contra Roa, dividendos de $121 y fractura sindical

La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, realizada este viernes 27 de marzo, concluyó en medio de un ambiente tenso, marcado por abucheos y fuertes cuestionamientos contra su presidente, Ricardo Roa.
Desde el inicio, el directivo fue recibido con gritos y protestas cuando se disponía a presentar su informe anual de gestión del último año. Las manifestaciones estuvieron lideradas por accionistas minoritarios, quienes expresaron un rechazo contundente a su continuidad en el cargo, en medio de las investigaciones que enfrenta.
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Pese a este escenario, Roa aseguró que no renunciará a la presidencia de la compañía, a pesar de las presiones y los recientes escándalos que rodean su gestión.