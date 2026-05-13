Andrea Padilla habla sobre la muerte del perro Tigre en Rionegro y la Ley Ángel: “No fue defensa propia”

En medio de un operativo policial en el barrio La Concepción, en Rionegro, Antioquia, un perro llamado Tigre recibió un disparo por parte de un uniformado, ocasionándole la muerte. El hecho ha provocado que se solicite la aplicación de la Ley Ángel. La tragedia sucedió el pasado lunes, donde la policía del municipio ubicado en el Oriente Antioqueño se dispuso a la captura de un habitante de calle que al parecer estaba amenazando a los transeúntes con un machete. En medio del accionar de los uniformados, un perro que respondía al nombre de Tigre y quien al parecer pertenecía al habitante de calle, terminó mordiendo a uno de los agentes, que acto seguido le disparó con su arma de dotación. Lea también: Policía le disparó a un perro que lo atacó y el barrio se levantó a protestar, pasó en Rionegro El disparo que le ocasionó la muerte al can ha generado múltiples protestas en la comunidad rionegrera, que ha organizado plantones protagonizados por habitantes que sostienen que el animal actuaba en defensa de su dueño y que dicha situación se pudo controlar de otra manera. La Policía también ha respondido anunciando el inicio de investigaciones y apartando del cargo al uniformado. Respecto a lo ocurrido, una de las voces que se ha hecho sentir ha sido la de la senadora Andrea Padilla, quien fue la autora de la Ley Ángel en contra del maltrato animal que ya completó el año luego de su aprobación en el Congreso. La legisladora habló con EL COLOMBIANO sobre lo ocurrido en Rionegro.

La aplicación de la Ley Ángel en el caso de Tigre

La senadora Padilla expresó ante la pregunta de cómo espera que se aplique en el caso de Tigre la ley de la cual fue autora que a lo que aspira en primer lugar es “que la policía no vaya a hacer pasar este acto de violencia como un acto en deferencia propia”. “Entonces, lo primero que esperamos es que aquí haya una valoración muy objetiva por parte de la policía, que ya públicamente ha dicho que apartó del cargo a este policía. Y segundo, esperamos que la denuncia pueda prosperar”, le resaltó a este medio la congresista, manifestando que, al haber sido en un espacio público y al ser un acto cometido por un funcionario público, ya hay dos agravantes de lo sucedido.

La senadora espera que haya una postura garantista por parte de la institución para que se pueda dar una aplicación de la Ley Ángel porque, “si se considera que fue en prestación del ejercicio, cumplimiento del ejercicio y en defensa propia, pues muy probablemente lo procesarían o lo juzgarían bajo la ley penal militar de ellos”.

La senadora Andrea Padilla sostiene que el disparo dado a Tigre no fue en defensa propia

El caso de Tigre ha dividido opiniones, donde, mientras hay una parte de la comunidad que ha protestado y ha sostenido que lo ocurrido fue un abuso de autoridad, otros, por el contrario, comentan a través de las redes que en las imágenes se observa que fue un acto de defensa propia.

Ante ambas posturas, la senadora sostuvo en conversación con este diario que “la agresión del perro no se ve brutal”. “Uno lo que ve en el video es que el perro, en un estado de excitación, por razones además obvias, porque estaban sometiendo a su cuidador, es que el perro tira a la altura de la rodilla del uniformado y le jala el pantalón”, resaltó. La congresista aludió que, debido a las características del uniforme, que está compuesto por telas muy gruesas y un calzado resistente, lo único que habría ocasionado el can es romperle el pantalón. “A mí no porque un perro me rasguñe una prenda de vestir, yo no voy a irlo matando. Distinto a si el perro se sujeta de una parte del cuerpo y ya vemos que no suelta”, especificó, detallando que “fue un momento muy corto en el que el perro se le lanza a la pierna”.

“No se ve una actitud agresiva. Se ve más bien una actitud como de excitación del perro y no justificaba de ninguna manera que le hubiera disparado”, aclaró Padilla sobre Tigre. Para la senadora, en el proceder hubo errores de los uniformados y argumentó que los uniformados, “al haber visto que el perro estaba ladrando de un lado para otro super excitado, debieron amarrarlo”, esto evitando no solo que mordiera a un policía, sino también a otro ciudadano. Siga leyendo: Protestas en Rionegro tras muerte del perro Tigre durante procedimiento policial

“La Ley Ángel es para todos los ciudadanos”: Andrea Padilla

La autora de la Ley Ángel dejó un mensaje en medio de la conversación con EL COLOMBIANO y expresó que ante lo sucedido “la policía tiene que establecer unos procedimientos claros”, pues no es el primer caso que se presenta. Padilla también señaló ante los ciudadanos. “La ley es clara con los perros de manejo especial. Creo que este perrito es de una raza de manejo especial, entonces, pues bueno, el bozal y la correa... Es que eso no se aplica solamente para ciertos ciudadanos, eso también aplica para habitantes de calle, para población recicladora, para población migrante...”, dijo. “Si eso sucede, si eso lo hacemos bien, evitamos muchas tragedias”, concluyó.

La Ley Ángel que está en vigencia desde el año pasado establece medidas para evitar el maltrato animal en donde no solo se aumentaron las penas sino que también propone mecanismos para prevenir y atender casos de violencia contra la fauna. En la normativa, quien mate con dolo a un animal o quien afecta gravemente su integridad se expone a penas que pueden superar los 3 años de prisión, algo que hace que este no sea excarcelable, y sanciones económicas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se cause la muerte del ser.

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