El precio de volver a la Luna: la misión Artemis II de la Nasa cuesta 4.000 millones de dólares

El pasado 1 de abril, cuatro astronautas, los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, a bordo de la nave Orion dejaron atrás la atmósfera terrestre y pusieron rumbo a la Luna.
Era la primera vez en 54 años que seres humanos se acercaban al satélite natural de la Tierra desde las misiones Apolo, cuyo último capítulo se cerró en diciembre de 1972 cuando los astronautas del Apolo 17 pisaron el suelo lunar por última vez. El mundo lo celebró con titulares espectaculares y fotografías impresionantes.
Pero hay una pregunta que poco suena: ¿cuánto cuesta realmente todo esto? Según auditorías del Gobierno de Estados Unidos, poner en marcha la misión Artemis II, solo esta misión, cuesta entre 4.000 y 4.200 millones de dólares, equivalente aproxidamente a $15 billones, al cambio actúal con el peso colombiano.
Para dimensionar verdaderamente lo que significa gastar esa inmensa cantidad de dinero en un solo lanzamiento hacia la órbita lunar, por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 es de $546,9 billone, la misión Artemis II quema en cuestión de minutos casi el 3% de esos recursos.
Para ponerlo en perspectiva, SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanza su cohete Falcon 9 a unos 67 millones de dólares por vuelo. Es decir, la Nasa gasta en una sola misión tripulada lunar lo equivalente a más de 59 lanzamientos del cohete comercial más utilizado del mundo. “El presupuesto de la Nasa es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo”, precisó Jared Isaacman, administrador de la Nasa.
Y si se amplía el lente hasta ver el programa completo, la cifra se vuelve aún más contundente. La Oficina del Inspector General de la Nasa (OIG) estima que el programa Artemis en su totalidad, que abarca el desarrollo del cohete Space Launch System (SLS), la cápsula Orion, la infraestructura terrestre y las misiones Artemis I hasta la V y más, costaría 93.000 millones de dólares entre 2022 y 2026.
Para lograrlo, se requirió décadas de investigación, contratos de alta ingeniería y la participación de gigantes de la industria aeroespacial como Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman, empresas que en conjunto han generado más de 70.000 empleos directos e indirectos gracias a estos contratos.
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