Análisis de encuestas: Cepeda se frena y Abelardo repunta a 9 días de las elecciones

Este jueves se publicaron tres encuestas presidenciales que son “fotografías” de la recta final antes de que este domingo empiece la prohibición para publicar más mediciones antes de la primera vuelta presidencial de 31 de mayo. Los resultados varían y así mismo la tendencia, que es lo recomendable para analizar. Todas coinciden en que Iván Cepeda ya está en segunda vuelta aunque se estanca en los porcentajes de cada encuesta. Aún falta por definir si su rival en segunda vuelta será Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Estos son los puntos clave de cada encuesta y qué tanto pueden influir en la decisión final del voto.

Invamer: Cepeda estancado En la encuesta Invamer, contratada por Noticias Caracol, Cepeda lidera con 44.6 % y le siguen De la Espriella y Valencia con 31.6 % y 14 %, respectivamente. Lejos están Sergio Fajardo con 2.4 % y Claudia López con 2.2 %. Una gran conclusión de la medición es que Cepeda dejó de subir y quedó estancado en ese porcentaje. En cambio, de la Espriella sube 10 puntos porcentajes y Paloma baja 5 en comparación a la medición de esa firma en abril. En segunda vuelta, Invamer arroja que Iván Cepeda lidera en los dos escenarios; contra Abelardo de la Espriella, gana con un 52.4 % frente a un 45.3 %. En la medición de abril, Cepeda había tenido 54.6 % y De la Espriella un 42.6 %. El abogado de Córdoba subió y el senador del Pacto Histórico bajó. Contra Paloma Valencia, Cepeda incrementó su ventaja: pasó de un 51.2 % en abril a un 52.8 %, mientras Valencia bajó de un 46.6 % a un 44.3 %. Martín Orozco, gerente de Invamer, explicó que si bien la ley le impide dar las cifras exactas, hay un dato revelador. “Abelardo tiene un mayor porcentaje de intención de voto incluso que Cepeda y Valencia en aquellas personas que dicen ser afines al centro. Es leve, la ley nos prohíbe dar el número exacto. Pero tiene más de 4 % de personas de centro que Cepeda y casi el doble de personas de centro que Valencia. Él no solo está consolidando la derecha, sino que ha logrado coger casi la tercera parte del centro”, señaló. Invamer también midió la aprobación de Gustavo Petro, que en abril había llegado a un pico de 49 %. Hoy, su aprobación es de 45.8 % y volvió a ser mayor su desaprobación, con un 50.4 %. Es decir, que a pocos meses de terminar su mandato, el jefe de Estado ha bajado mes a mes su nivel de aprobación.

Guarumo y Ecoanalítica En la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, Iván Cepeda tiene un 37.1 %, seguido por Abelardo de la Espriella en 27.5 % y Paloma Valencia con 21.7 %. A casi veinte puntos de Valencia está Sergio Fajardo, con 3.2 %. Santiago Botero, otro “outsider” conocido por posiciones polémicas, supera a Claudia López, con un 1.6 % frente a un 1.5 %, aunque está dentro del margen de error de 2.2 %. Llama la atención que, por primera vez en esa medición, Cepeda pierde contra De la Espriella, a quien derrotaba en otras ocasiones. El escenario hipotético deja ver un 40 % de intención de voto para Cepeda contra un 43.6 % de “El Tigre”. En ese caso hay un 16.4 % que no votaría por ninguno. Paloma Valencia también le ganaría a Cepeda, y con un margen mayor: un 44.8 % contra un 39.9 %. Esta vez, un 15.3 % no votaría por alguno de los actuales senadores. Otro dato llamativo fue la respuesta a “¿por quién nunca votaría?”. En ese caso, un 42.9 % nunca votaría por Cepeda, seguido de Abelardo con 20.2 % y Paloma Valencia con un 16 %. Paradójicamente, las candidaturas de centro como las de Sergio Fajardo y Claudia López tienen menos rechazo, con un 2.8 % y un 5.2 %, respectivamente.

Tempo Consultora En la encuesta de Tempo Consultoría Empresarial, que también salió este jueves, Cepeda lidera con 38.2 % frente a un 27.1 % de Valencia y un 23.9 % de De la Espriella. Es la única de las tres recientes en la que la senadora le gana al abogado. Y en segunda vuelta es notablemente diferente: Valencia ganaría con el 43.44 % a un 40.81 % de Cepeda, mientras Cepeda ganaría con 43.2 % a un 36 % de “El Tigre”. Entender la tendencia Para explicar los resultados de las encuestas Invamer y Guarumo, EL COLOMBIANO habló con Yann Basset, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. El experto dijo que los resultados de Invamer podrían “perjudicar” a Paloma Valencia. “Se confirman las tendencias que hallamos en Guarumo, amplificadas porque Invamer por metodología no tiene en cuenta indecisos, lo que quizá perjudica a Paloma Valencia, pero con una distancia importante frente a De la Espriella”, explicó. Frente a esto, Basset reiteró cómo sería probable que quede la segunda vuelta, aunque dejando claro que falta más de una semana y pueden ocurrir muchas cosas. “No deja duda que para la primera vuelta el escenario más probable sea que él y Cepeda vayan a segunda. Queda una semana, entonces las cosas pueden evolucionar, pero ya parece una tendencia bastante clara”, agregó. Con respecto a Guarumo, Basset mencionó que De la Espriella “mejora significativamente su competitividad frente a Iván Cepeda, lo que haría perder a Valencia el argumento de que es la mejor ubicada para vencer a Cepeda en segunda vuelta; parece que De la Espriella lo podría hacer también. Viene una semana sin encuestas en la que todavía se pueden mover las cosas”. Lea también: Encuesta Invamer: Cepeda lidera con 44,9 %, Abelardo sube a 31,6 % y Paloma baja a 14% ¿Cómo influyen las encuestas en el voto? Por su parte, el politólogo y analista Ricardo Ruiz explicó a este diario: “aunque las encuestas se puedan equivocar dentro de márgenes menores a 10 puntos, son un instrumento importante para el voto útil”. A su vez, según el experto, las diferencias que se ven entre encuestas pueden deberse a la “ley mordaza” o Ley de Encuestas, que cambió su funcionamiento. “La Ley de encuestas obligó a las encuestadoras a rehacer su muestreo sobre el camino, y eso significó menor precisión y mayores diferencias entre una y otra”, señaló. El politólogo dijo, además, que la difusión de información cuya representación no es clara, como las apuestas de Polymarket u otras que no tienen regulación a nivel nacional, “confunden más al ciudadano y profundizan el sesgo cognitivo de los votantes, es decir, que compartan una encuesta o resultado porque beneficia a su candidato, no porque crea que sea verdad”.