Escala el conflicto comercial: Ecuador anuncia tarifas “recíprocas” al transporte de petróleo colombiano por su oleoducto

Tras el anuncio de Colombia de suspender la venta de energía eléctrica de manera temporal, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador siguió escalando el conflicto comercial y anunció “reciprocidad en las tarifas de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Así lo anunció la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, en su cuenta de X: “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”. Entérese: Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30% La jefe de cartera dijo que es una medida de reciprocidad por la decisión de Colombia de suspender la venta de energía a ese país. Una medida que se tomó a raíz de que Ecuador impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas. Para tener un contexto, el crudo colombiano se transporta hacia el Pacífico a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador, una infraestructura clave que ha permitido a Colombia exportar su petróleo de manera más eficiente desde 2013.

El OCP recorre unos 485 kilómetros desde la Amazonía ecuatoriana hasta la costa en Esmeraldas. Tiene una capacidad para transportar hasta 450.000 barriles diarios, generalmente transporta menos de la capacidad total, con un promedio de hasta 200.000 barriles día.

Colombia frena venta de energía a Ecuador

A las 5:00 de la mañana de este 22 de enero, el Ministerio de Minas y Energía colombiano informó el freno de comercio de energía desde Colombia hasta Ecuador. La cartera justificó que la suspensión de las transacciones de energía está orientada a garantizar el abastecimiento interno de energía. La medida responde a la variabilidad climática y a la proyección de disminución de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional, factores que elevan el riesgo para la seguridad energética del país. Puede leer: Cultivos ilícitos, minería ilegal y contrabando: el panorama de violencia en la frontera con Ecuador que desató la guerra comercial Solo para tener una idea sobre el impacto para Ecuador, la energía colombiana obedece a cerca del 8% de la demanda de ese país, según cuentas del gremio Acolgen. Además, Colombia le ofrecía ese servicio a precios moderados. El ministro de Minas, Edwin Palma reiteró que el país mantiene su disposición al diálogo y la cooperación energética, aunque subrayó que el contexto actual impide sostener las exportaciones. “Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, señaló.

El ministro concluyó que Colombia está dispuesta a retomar los intercambios eléctricos cuando se restablezcan condiciones de confianza. "Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo", enfatizó. Lea también: ¿Se avecina guerra comercial? Gobierno Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador