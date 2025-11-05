Andi denuncia ante la CIDH hostigamiento del Gobierno Petro contra los empresarios en Colombia

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que expone una situación de riesgo actual y grave para él y para los miembros del gremio empresarial.
En el documento remitido a la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, Mac Master advierte que las acciones recientes del Estado colombiano configuran “un patrón de hostigamiento, estigmatización y agresión” que compromete la integridad personal, la honra y la libertad de asociación de los integrantes de la Andi.
El dirigente gremial solicita que la CIDH tome nota de los hechos, conmine al Estado a pronunciarse y ordene el cese inmediato de las amenazas y violaciones de derechos.
Además, pide que la denuncia se incorpore en los mecanismos de seguimiento y diálogo sobre Colombia, y en las relatorías temáticas del Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).