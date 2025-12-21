“Personas secuestradas están en libertad”: Rendón tras la incursión armada en Anorí

Luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara que miembros del Clan del Golfo estaban intimidando a la comunidad del corregimiento Liberia de Anorí, en donde hubo presencia de hombres armados, este domingo se conoció que hubo respuesta por parte del Gobierno Nacional.
Le puede interesar: Zozobra en Anorí por incursión armada del Clan del Golfo.
Según Rendón, unidades del Ejército Nacional “hacen presencia en zona rural de Anorí” e informó que “las cuatro personas que fueron secuestradas están en libertad”.