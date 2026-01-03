Gobierno Petro debe actuar con “responsabilidad diplomática” tras la caída de Maduro, la petición de Amcham Colombia

Tras la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó sobre el deterioro prolongado de la institucionalidad en Venezuela y sus consecuencias más allá de las fronteras del país. Según el gremio, los hechos recientes profundizan una crisis caracterizada por el debilitamiento del Estado de derecho, la erosión de las garantías democráticas y un impacto sostenido en las condiciones de vida de la población venezolana. Esta situación, señaló la organización, ha tenido efectos directos en toda la región y, de manera especial, en Colombia. El país enfrenta una fuerte carga humanitaria derivada de la migración forzada, así como desafíos persistentes en materia de seguridad en la frontera común. Le puede gustar: Gobierno Petro no descarta control de precios para evitar alta inflación tras aumento del mínimo, ¿en qué países se ha usado esta estrategia?

El gremio insistió en que cualquier respuesta a la crisis debe centrarse en la protección de la población venezolana. En su pronunciamiento, el gremio subrayó la necesidad de priorizar el respeto a los derechos humanos, la restauración de las garantías democráticas y la recuperación institucional como bases para la estabilidad, la convivencia y la reactivación social y económica. “La transición debe ser pacífica, constitucional y verificable, con condiciones claras y acompañamiento internacional”, señaló AmCham, al destacar la importancia del respaldo de la comunidad internacional para avanzar en una salida sostenible a la crisis venezolana.

El rol de Colombia y la diplomacia multilateral

El gremio empresarial también hizo un llamado al Gobierno colombiano para actuar con “responsabilidad diplomática” frente al complejo escenario regional. En su análisis, el país debe privilegiar la estabilidad interna y prevenir posibles externalidades negativas que puedan afectar su territorio. Eso porque no es un secreto que el actual mandato de Gustavo Petro enfrenta una tensión diplomática con el presidente Donald Trump, mientras que con Nicolás Maduro logró restablecer relaciones y abrir otra vez el comercio. En ese contexto, AmCham Colombia resaltó que la defensa de la legalidad internacional y el fortalecimiento del multilateralismo son ejes fundamentales para gestionar crisis de alta sensibilidad política y social en el hemisferio. Además de los retos humanitarios y democráticos, la coyuntura actual representa, según AmCham, una oportunidad para reforzar la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En particular, el gremio advirtió sobre organizaciones criminales que habrían encontrado refugio en Venezuela para evadir la acción de las autoridades colombianas. Frente a este panorama, consideró clave avanzar en una mayor coordinación en inteligencia, control fronterizo, cooperación judicial y acciones conjuntas contra el narcotráfico y otras economías ilícitas.

La Andi pide no respaldar a Nicolás Maduro

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se sumó a las reacciones gremiales sobre la situación y argumentó que el “pueblo venezolano” fue la principal víctima de más de dos décadas de regímenes autoritarios.