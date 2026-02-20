Los memes más virales de los therians, el fenómeno que inunda las redes sociales

Para muchas personas es normal, dentro de su rutina, sacar a pasear su perro durante la mañana, tarde y noche, pero ahora, diferentes grupos, principalmente de jóvenes en Europa y América Latina, revivieron una tendencia o movimiento que ya existía desde hace décadas: los therians.
Estas personas, que se identifican con los animales, comúnmente con perros o gatos, son ahora las que salen a pasear como si fueran uno más de la manada peluda. Con un salto acrobático sobre cuatro extremidades, una máscara y la cola, los therians son los más virales con los memes en redes.