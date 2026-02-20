Los memes más virales de los therians, el fenómeno que inunda las redes sociales

Para muchas personas es normal, dentro de su rutina, sacar a pasear su perro durante la mañana, tarde y noche, pero ahora, diferentes grupos, principalmente de jóvenes en Europa y América Latina, revivieron una tendencia o movimiento que ya existía desde hace décadas: los therians. Le puede interesar: Video | Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá Estas personas, que se identifican con los animales, comúnmente con perros o gatos, son ahora las que salen a pasear como si fueran uno más de la manada peluda. Con un salto acrobático sobre cuatro extremidades, una máscara y la cola, los therians son los más virales con los memes en redes.

Y es que la llegada de esta comunidad ha sido combustible para las redes sociales en cuanto a la generación de contenido como memes. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, los therians han sido objeto de investigación, crítica y burla en las plataformas, siendo un fenómeno que está latente. Esta identidad define a individuos que sienten una conexión profunda, interna o espiritual con un animal, sin importar raza o especie, siendo una experiencia que para muchos es íntima y ajena al espectáculo. Sin embargo, su visibilidad actual ha desatado debates sobre el comportamiento social y lo que algunos sectores denominan un nuevo “pánico moral”, por lo que los memes en las redes sociales no se han hecho esperar.

Jóvenes de Alemania, Argentina, México, Colombia, entre otros países, se visten como el animal con el cual, según ellos, se identifican. FOTO: Redes sociales

Memes, una respuesta digital que no falla ante

La exposición en plataformas como TikTok, Instagram y X no ha sido amable para esta comunidad. El entorno digital suele procesar lo desconocido mediante los memes, una expresión cómica sobre una situación, hecho o persona en particular. De esta manera, el humor se ha convertido en la herramienta principal para gestionar este fenómeno. La mayoría de los contenidos virales se construyen desde la exageración, recreando escenarios desde la posición de un therian. Con diferentes imágenes, videos y mensajes en redes sociales, los internautas han expresado su forma de pensar sobre los therians a través de los memes.

Por otro lado, el uso de plantillas como “Mi amiga y yo si fuéramos therians”, acompañadas de filtros de venados o palomas, ha reforzado el carácter paródico con el que el público general procesa este movimiento viral en las plataformas digitales. Por eso a continuación le traemos los memes más virales de los therians durante los últimos días en las diferentes redes sociales.

Los memes más virales de los therians

FOTO: Redes sociales

FOTO: Redes sociales

FOTO: Redes sociales

FOTO: Redes sociales

FOTO: Redes sociales

FOTO: Redes sociales

FOTO: Redes sociales