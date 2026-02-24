x

Alpina le responde al MinTrabajo y asegura cumplimiento de medidas preventivas en su planta

Tras el cierre preventivo de cuatro áreas en su planta de Sopó por orden del Ministerio del Trabajo, Alpina afirmó que ya implementa los correctivos exigidos. La compañía destacó su disposición durante la inspección y reafirmó su compromiso con la seguridad laboral y el diálogo sindical.

    El Ministerio del Trabajo paralizó temporalmente cuatro áreas de la planta de Alpina en Sopó tras detectar fugas de vapor, manejo peligroso de ácidos y presunta persecución sindical, asegurando protección laboral. Foto: Cortesía

Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
Tras la orden del Ministerio de Trabajo de cerrar cuatro áreas de la planta de Alpina en Sopó por la identificación de “riesgos críticos”, la compañía emitió un pronunciamiento.

En contexto: MinTrabajo ordenó cierre de cuatro áreas en planta de Alpina tras identificar “riesgos críticos”

Alpina indicó que desde la mañana del 23 de febrero recibió a seis funcionarios del Ministerio, quienes, dijo, “ingresaron a la planta sin restricciones y realizaron su recorrido con total colaboración de la empresa”.

La compañía aclaró que, durante la inspección, planteó sus observaciones respecto a la participación de dos veedores externos al Ministerio, por posibles conflictos de interés, pero enfatizó que estas consideraciones no afectaron el desarrollo normal de la diligencia.

Puede leer: MinTrabajo advierte sanciones a Alpina por impedir inspección laboral en Sopó

Medidas preventivas adoptadas por el Ministerio de Trabajo

Tras más de 20 horas de visita, la autoridad laboral ordenó una medida preventiva cautelar en zonas específicas de la planta de Sopó.

Alpina indicó que ya está implementando los correctivos técnicos solicitados como parte de su enfoque de mejora continua en seguridad industrial, y aseguró que estas medidas son focalizadas y no comprometen la operación integral de la planta.

El Ministerio también dictó una medida preventiva para garantizar que no haya actos retaliativos contra las personas que manifestaron interés de dialogar con el equipo de inspección o que potencialmente quieran vincularse a alguna organización sindical. Alpina reafirmó que “el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico de la compañía y que mantiene permanentemente canales formales de diálogo laboral y relacionamiento sindical”.

Entérese: “La constituyente está más que justificada ante este bloqueo institucional”: MinTrabajo

Además, se dispuso la conformación de una mesa tripartita entre el Ministerio, los trabajadores y la empresa, espacio en el que Alpina participará activamente como una oportunidad para fortalecer el diálogo social basado en confianza, evidencia y soluciones técnicas.

Alpina asegura que tiene entornos laborales seguros en planta de Sopó

La empresa afirmó que mantendrá el fortalecimiento permanente de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, continuará promoviendo espacios de diálogo constructivo con trabajadores y autoridades, y seguirá reportando de forma transparente sus indicadores de desempeño ESG.

“Alpina seguirá actuando de cara al país con transparencia, respeto por la institucionalidad y cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. Reitera su disposición plena de trabajar articuladamente con las autoridades y con sus trabajadores para seguir fortaleciendo entornos laborales seguros, dignos y sostenibles”, puntualizó la compañía.

