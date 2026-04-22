“A Colombia le convendría un sustico fiscal”: la polémica advertencia de Alberto Carrasquilla

En el marco del Congreso Asofondos 2026, celebrado en Cartagena, el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lanzó una de esas frases que sacuden el tablero de la opinión pública. Fiel a su estilo directo, Carrasquilla aseguró que a Colombia le convendría pasar por un “sustico fiscal”. Podría interesarle: “En 2025 se quedaron sobre la mesa $11 billones que fondos tenían para invertir en Colombia”: Asofondos Según el economista, el país se comporta actualmente como un fumador que disfruta de la fiesta sin ser consciente del daño en sus pulmones, y solo un ataque de tos —en este caso, un tropiezo financiero— lo obligaría a dejar el cigarrillo y tomar medidas de fondo antes de que llegue una crisis irreversible. Para Carrasquilla, la percepción ciudadana de que el problema fiscal es inexistente o minúsculo es peligrosa. El exministro advirtió que el recaudo nacional difícilmente superará los 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) este año, mientras que el gasto público se mantiene desbordado en niveles de entre 22 y 23 puntos del PIB. Esta brecha obliga al Estado a financiar su presupuesto pidiendo prestado montos significativos, una dinámica que, a su juicio, se ha maquillado gracias a la apreciación del peso, dado que el 30% de nuestra deuda está denominada en dólares. Por eso, sugirió que ver fallar dos o tres subastas de deuda sería el choque de realidad necesario para rebarajar la discusión, ese “sustico fiscal”-

A pesar de la metáfora del exministro, el Gobierno Nacional presentó en su Plan Financiero 2026 una hoja de ruta que busca reducir el déficit fiscal al 5,1% del PIB. Aunque esta cifra representa una mejora de 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior, en términos monetarios el hueco sigue siendo astronómico: el déficit total alcanzaría los 102,2 billones de pesos. La estrategia oficial contempla un déficit primario —aquel que no incluye el pago de intereses— del 2,1%, equivalente a 41,4 billones de pesos, intentando demostrar una voluntad de sostenibilidad en medio de un recaudo que flaquea por la no aprobación de leyes de financiamiento. Encuentre: Fondos privados deberán indemnizar a pensionados por mala asesoría: Corte Suprema El panorama se torna más complejo cuando se observa que, para cubrir ese faltante de 102,2 billones, el Gobierno prevé desembolsos totales por 128,4 billones de pesos en 2026. Esta dependencia del crédito externo e interno refuerza la advertencia de Carrasquilla sobre la vulnerabilidad del país ante el mercado. Si bien los indicadores del Sector Público No Financiero muestran una leve mejoría proyectada al 4,2% del PIB, el margen de maniobra es mínimo y depende de ajustes severos en el gasto y una gestión eficiente de la caja para evitar un deterioro mayor de las cuentas.

El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante su participación en el Congreso Asofondos 2026. FOTO CORTESÍA ASOFONDOS

Intereses de deuda en Colombia devoran el presupuesto

El verdadero “ataque de tos” que menciona el exministro se hace evidente al mirar hacia el futuro cercano. Para el año 2027, el pago de intereses de la deuda alcanzaría un máximo histórico de 90 billones de pesos, lo que representa el 73% del servicio total de la deuda, que ascendería a 124,5 billones. Lea también: La demoledora demanda contra decreto que busca nacionalizar $125 billones de ahorro pensional Es una cifra impactante si se tiene en cuenta que el pago de puros intereses ya es casi igual a todo el presupuesto de Educación ($91,6 billones) y supera con creces lo destinado a Salud y Protección Social ($81,3 billones). Esta estructura presupuestal confirma que la deuda está desplazando la inversión pública, la cual caería al 13,8% del presupuesto total en 2027. Mientras el servicio de la deuda gana terreno, el Estado pierde capacidad para financiar proyectos de desarrollo.