Alerta del CARF: el próximo gobierno deberá hacer un histórico ajuste del 4% del PIB para evitar la quiebra de Colombia

En el primer día del Congreso de Asofondos, realizado en Cartagena, las alarmas sobre el futuro económico del país quedaron encendidas.
Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), entregó un panorama crítico sobre las finanzas del Estado, advirtiendo que la próxima administración se enfrentará a un reto sin precedentes para estabilizar las cuentas nacionales.
Aseguró que si el país no ejecuta un enorme ajuste fiscal de gran magnitud durante los próximos años, Colombia enfrentará riesgos de insostenibilidad de la deuda e, incluso, la posibilidad de entrar en default o impago de sus obligaciones. “La próxima administración deberá hacer un ajuste del 4% del PIB”, calculó Ramírez.
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