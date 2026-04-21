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A ritmo de guaro: Ryan Castro se une a la Fábrica de Licores de Antioquia, mientras ILC rinde homenaje a Yeison Jiménez

Las licoreras en Colombia impulsan el consumo de aguardiente uniendo tradición musical. Amarillo rinde homenaje a Yeison Jiménez y Aguardiente Antioqueño suma a Ryan Castro.

  • El “guaro” se viste de fiesta con un homenaje a Yeison Jiménez por la ILC y Ryan Castro se une a la FLA. FOTO: Cortesía licoreras.
    El “guaro” se viste de fiesta con un homenaje a Yeison Jiménez por la ILC y Ryan Castro se une a la FLA. FOTO: Cortesía licoreras.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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La guerra por liderar el mercado del aguardiente en Colombia ya no solo se libra en los estantes de los supermercados, las vitrinas de estancos o en las mesas de las fondas; ahora también se pelea en los escenarios artísticos.

Tras la apertura del mercado nacional que eliminó las fronteras departamentales para la venta de licores, las dos grandes potencias del “guaro” en el país, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Industria Licorera de Caldas (ILC), han decidido apostar por la música popular y urbana para conectar con sus consumidores.

Siga leyendo: ¡Ojo! Precio del “guaro” bajará hasta $21.000 gracias a que Corte suspendió emergencia económica de Petro

El guaro busca impulso extra con los artistas del momento

Así las cosas, el guaro busca impulso extra con artistas colombianos. Y para mantener el arraigo cultural y conquistar nuevos públicos, las marcas han entendido que el aguardiente va de la mano con la música que cantan los colombianos.

Por eso, las recientes movidas de mercadeo apuntan directo a los sentimientos y al orgullo regional de sus clientes.

Un homenaje de la Licorera de Caldas a Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas (ILC) tocó las fibras de millones de colombianos al anunciar este mes una edición limitada de su popular Aguardiente Amarillo de Manzanares en honor a Yeison Jiménez.

El cantante de música popular, quien falleció trágicamente el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, fue uno de los grandes embajadores de su tierra natal (Manzanares) y del licor que lleva su nombre.

Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC, explicó que la iniciativa busca exaltar la vida y trayectoria del artista. “Es un homenaje hecho con el corazón, para recordar a un artista que generó un fuerte vínculo con millones de fanáticos en el país”, aseguró.

El diseño de la botella cuenta con una presentación diferenciada cuya etiqueta incluye una imagen del cantante, autorizada por su familia. Esta edición va dirigida tanto a coleccionistas como a los fieles seguidores del “Aventurero”, manteniendo vivo el orgullo caldense.

“En la etiqueta tenemos la imagen de Yeison Jiménez autorizada por su familia, a quienes nos acercamos con mucho respeto para proponerles este homenaje, que nos parece que es muy merecido y que todos sus seguidores estaban esperando”, expresó Angelillis Quiceno.
“En la etiqueta tenemos la imagen de Yeison Jiménez autorizada por su familia, a quienes nos acercamos con mucho respeto para proponerles este homenaje, que nos parece que es muy merecido y que todos sus seguidores estaban esperando”, expresó Angelillis Quiceno.

Entérese: ¡No caiga! Licorera de Caldas prende alarmas por venta ilegal de botellas de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison

Ryan Castro, el nuevo rostro del Aguardiente Antioqueño

Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) no se queda atrás y decidió apostar por el ritmo urbano al anunciar al cantante Ryan Castro como el nuevo embajador oficial del Aguardiente Antioqueño.

Esteban Ramos, gerente de la FLA, detalló que esta alianza busca resaltar el talento y la identidad regional, integrando la tradición de la marca con el alcance global del artista urbano.

Para el “Cantante del Ghetto”, este rol trasciende lo comercial. “Poder llevar esa historia conmigo y representarla a través de mi música y mi carrera es un sueño hecho realidad”, destacó, recordando que la marca siempre ha estado presente en su historia familiar.

Con esta unión, la FLA busca integrar la tradición del Aguardiente Antioqueño con el alcance global del artista, quien será protagonista de campañas y experiencias de marca orientadas a resaltar el orgullo, la identidad y la cultura antioqueña y colombiana.

Aguardiente Antioqueño anunció al cantante Ryan Castro como su nuevo embajador. El cantante destacó que asumir este rol representa un logro personal, al estar ligado a una marca presente en su historia familiar y en la cultura popular.
Aguardiente Antioqueño anunció al cantante Ryan Castro como su nuevo embajador. El cantante destacó que asumir este rol representa un logro personal, al estar ligado a una marca presente en su historia familiar y en la cultura popular.

Siga leyendo: Asamblea de Antioquia dio luz verde para cambiar la junta directiva de la FLA

Un negocio multimillonario impulsado por la apertura del mercado

Esta fuerte inversión en embajadores artísticos no es casualidad. El aguardiente es la segunda bebida alcohólica más consumida en el país (solo superada por la cerveza) y mueve un negocio de dimensiones multimillonarias.

En Colombia se comercializan entre 110 y 120 millones de botellas al año, con un consumo per cápita de 2,2 litros por persona.

Desde que la Corte Constitucional eliminó las barreras departamentales en 2025, cualquier aguardiente puede venderse en todo el territorio nacional. Esto desató una competencia feroz por calidad, precio y, sobre todo, mercadeo.

En ese orden, la Fábrica de Licores de Antioquia sigue siendo el rey indiscutible. En 2025 consolidó un desempeño histórico con ventas por 73,2 millones de botellas comercializadas (+4,5 % frente a 2024). Y concentra cerca del 57% del mercado nacional.

A su vez, transfirió $1,4 billones a los departamentos por impuestos, estampillas y utilidades, recursos vitales para la salud, educación y el deporte. Además, con el libre mercado, el Aguardiente Antioqueño expandió su presencia con fuerza en territorios como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Por su lado, la ILC también está celebrando el mejor año de su historia, impulsada precisamente por el fenómeno del Aguardiente Amarillo de Manzanares y el Ron Viejo de Caldas.

Según su reporte, registro en ventas totales más de 47 millones de botellas en 2025, impulsada por el fenómeno Amarillo. Solo este producto vendió 22 millones de botellas, convirtiéndose en la marca más vendida en la historia de la empresa.

En cuanto al aporte departamental, la Licorera de Caldas entregó transferencias por $51.079 millones a Caldas.

A pesar de que para 2026 el Ministerio de Hacienda ajustó el impuesto al consumo (subiendo a $360 por grado de alcohol, lo que impactará el precio final); las licoreras demostraron que el “guaro” sigue firme gracias a que la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica de Petro, esto hizo que el precio del “guaro” bajará hasta $21.000.

Incluso, la Fábrica de Licores de Antioquia y la Licorera de Caldas le confirmaron a EL COLOMBIANO que el IVA para los licores volverá a bajar de inmediato de 19% a 5%.

Además: Fábrica de Licores de Antioquia logró hito comercial con 73,2 millones de botellas vendidas en 2025

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