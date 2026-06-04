Universidad Nacional abrirá dos pregrados en Medellín para atender déficit de profesionales de la salud: Medicina sigue en los planes

La Universidad Nacional de Colombia anunció la apertura de los programas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en su sede Medellín, una decisión que se da en medio de las crecientes dificultades que enfrenta el sistema de salud para contar con suficiente talento humano y garantizar atención especializada en distintas regiones del país. Las inscripciones para ambos programas se pueden realizar en este enlace. Comenzaron el 1 de junio y estarán abiertas hasta el próximo 17 de junio. El examen de admisión será el próximo 12 de julio y las clases iniciarán en agosto, en el semestre de 2026-2, en el Campus El Volador de la sede. Los pines de inscripción gratuitos son limitados y se asignan en orden de registro hasta agotar la disponibilidad. Cada...