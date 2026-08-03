Action Black invierte 20 millones de dólares para crecer con cadena hotelera y franquicias

Hace apenas unos años, Action Black era una marca que comenzaba a hacerse un espacio en Medellín con una propuesta distinta a la de los gimnasios tradicionales. En estos momentos, la compañía antioqueña apuesta por construir un ecosistema alrededor del bienestar que incluye hotelería, real estate, alimentación saludable, recuperación deportiva, ropa, clubes deportivos y tecnología aplicada al fitness. Las cifras reflejan la velocidad con la que creció, ya que, actualmente, la empresa cuenta con 137 sedes entre operativas, en construcción y firmadas, presencia en 10 países, cerca de 5.000 empleos directos e indirectos y solo durante este año ha destinado más de US$20 millones para financiar su expansión internacional. Además, espera superar las 250 sedes en el mundo entre 2027 y 2028, apoyándose en un modelo de franquicias y socios estratégicos que le permita acelerar su crecimiento. La estrategia también marca un cambio frente a lo que tradicionalmente ha sido el negocio del fitness. Mientras buena parte de la industria sigue concentrada en abrir nuevos gimnasios, Action Black prepara el lanzamiento de Action Living, una cadena de hoteles diseñada para deportistas; desarrolla Action Reserve, un proyecto de más de 10 hectáreas que integrará hotelería, vivienda, deporte y bienestar; y consolida nuevas marcas como GRID, Resett, Action Wear, Action Bar y Fresqo, con el objetivo de ampliar su presencia en diferentes segmentos del mercado. En conversación con EL COLOMBIANO, Wilder Zapata, fundador y CEO de Action Black, habló sobre las inversiones que respaldan esta expansión, el interés de fondos privados por participar en la compañía, el modelo de franquicias con el que espera acelerar el crecimiento y las metas que se ha trazado para convertir una empresa nacida en Medellín en un referente global de la industria del bienestar.

¿Cuál es el balance que hacen del crecimiento de la compañía durante este primer semestre de 2026?

“Action Black nació durante la pandemia con una visión distinta sobre el bienestar. Entendimos que el deporte ya no podía verse únicamente como actividad física, sino como una herramienta para mejorar la salud, generar comunidad y transformar la vida de las personas. Desde entonces construimos un modelo basado en tecnología, neurociencia y entretenimiento, con una propuesta enfocada en resultados. Hoy esa visión nos ha permitido llegar a más de diez países y consolidar 137 sedes entre operativas, en construcción y firmadas. Más que una cadena de gimnasios, hoy somos una compañía que desarrolla soluciones alrededor del bienestar. Esa evolución nos permitió crecer con rapidez y confirmar que el mercado todavía tiene una enorme oportunidad para seguir expandiéndose”. Le puede interesar: Empresa paisa Action Black invertirá US$20 millones para conquistar Londres y el Caribe

¿De cuánto ha sido la inversión de la compañía este año y en qué se han destinado esos recursos?

“Este año ya superamos los US$20 millones de inversión para continuar nuestro plan de expansión. Es una inversión financiada con recursos propios, producto del flujo de caja de la compañía, y también con deuda estructurada junto con Bancolombia y BTG. Esos recursos se han destinado principalmente a la apertura de nuevas sedes en Colombia, México, Brasil y Ecuador, además de preparar nuestra llegada a otros mercados internacionales. También hemos recibido acercamientos de diferentes fondos privados interesados en participar en la compañía. Hasta ahora hemos sido muy selectivos, pero sabemos que la siguiente etapa de crecimiento requerirá no solo capital financiero, sino también aliados estratégicos que aceleren la expansión”.

En estos momentos cuentan con 137 sedes y esperan superar las 250 en los próximos años. ¿Cómo lograrán ese crecimiento?

FOTO: JULIO HERRERA

“Nuestra meta es superar las 250 sedes a nivel mundial entre 2027 y 2028. Para lograrlo entendimos que crecer únicamente con recursos propios toma mucho más tiempo. Por eso estamos evolucionando hacia un modelo donde trabajaremos con socios estratégicos que aporten el capital para desarrollar nuevas ubicaciones, mientras nosotros administramos la operación y compartimos todo el conocimiento que hemos construido durante estos años. Queremos crecer más rápido, pero manteniendo la experiencia y la calidad que caracterizan a Action Black”.

¿Por qué decidieron apostarle a este modelo de franquicias y aliados estratégicos?

“Todo comenzó porque muchos usuarios que se fueron a vivir al exterior nos decían que una de las cosas que más extrañaban de Colombia era Action Black. Ahí entendimos que el producto tenía potencial internacional. Sin embargo, más que vender franquicias tradicionales, queremos encontrar aliados locales que compartan nuestra visión y nos permitan acelerar el crecimiento. Nosotros aportamos la operación, la tecnología, la metodología y la administración del negocio, mientras esos socios impulsan la expansión en cada mercado. Creemos que ese modelo nos permitirá llegar mucho más rápido a nuevos países”.

Uno de los principales atractivos para los inversionistas es la rentabilidad. ¿Qué resultados está ofreciendo hoy el modelo de negocio?

“Hoy tenemos un retorno promedio de inversión cercano a los 17 meses, aunque contamos con casos exitosos donde la recuperación del capital se ha logrado entre siete y ocho meses. La inversión depende del tamaño del establecimiento y puede oscilar entre US$400.000 y US$1 millón, pero las sedes maduras alcanzan márgenes EBITDA superiores al 60%, muy por encima del promedio de la industria. Eso ha sido posible porque desarrollamos un producto diferente, con un ecosistema que genera barreras de entrada y una propuesta de valor que no compite únicamente por precio”. Lea más: Wilder Zapata, el mismo que ha construido un ‘imperio’ en el mundo de los gimnasios, ahora decide apostarle al Senado. ¿Por qué?

Actualmente Action Black tiene presencia en cerca de diez países. ¿Cuáles serán los mercados prioritarios durante esta nueva etapa de expansión?

“Hoy tenemos operación en Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, España, Portugal y República Dominicana, además de acuerdos firmados para Ecuador, Reino Unido y China. Nuestra prioridad inmediata es consolidar América Latina, donde todavía vemos un enorme potencial de crecimiento. Posteriormente aceleraremos la expansión en Europa y Asia, mercados donde ya tenemos alianzas estructuradas”.

Uno de los anuncios que más llama la atención es Action Living, una apuesta con la que dejan de pensar únicamente en gimnasios para entrar al negocio hotelero. ¿Cómo nació ese proyecto?

FOTO: JAIME PÉREZ

“Cuando empezamos el proceso de expansión internacional viajábamos constantemente y, como cualquier persona que prioriza el deporte, buscábamos hoteles con buenos espacios para entrenar. Nos dimos cuenta de que, incluso en hoteles de alto nivel, la oferta deportiva era muy limitada. Ahí identificamos una oportunidad enorme. Action Living nace para integrar en un mismo lugar entrenamiento, recuperación, alimentación saludable y descanso. No será simplemente un hotel con gimnasio. Será un hotel pensado para personas que entienden el bienestar como parte de su estilo de vida. Cada proyecto integrará Action Black, espacios de recuperación con Resett, alimentación saludable, zonas deportivas y una nueva marca gastronómica llamada Fresco, además de habitaciones diseñadas para optimizar el descanso y la recuperación física. Creemos que existe un mercado muy importante para este tipo de experiencias, tanto en Colombia como en otros países”.

¿Action Living será un proyecto aislado o el comienzo de una cadena hotelera?

“La visión es construir una cadena. El primer proyecto abrirá próximamente en Medellín y ya estamos estructurando las siguientes ubicaciones. Además, será un modelo de inversión en real estate. Los inversionistas podrán participar mediante habitaciones con matrícula inmobiliaria independiente que operarán bajo un esquema de bolsa de rentas. Eso significa que la rentabilidad no dependerá únicamente de una habitación específica, sino del desempeño del hotel en su conjunto. Nuestro objetivo es llevar ese modelo a diferentes ciudades y, posteriormente, replicarlo en otros países donde ya tenemos presencia”.

Usted también habló de Action Reserve, un proyecto todavía más ambicioso. ¿Qué representa para la compañía?

“Es probablemente el proyecto más grande que hemos concebido, con una inversión de entre $300.000 y $500.000 millones. Estamos desarrollando un espacio de más de 10 hectáreas donde convivirán hotelería, vivienda, deporte, recuperación, alimentación saludable y entretenimiento. Allí estarán Action Living, Action Black, GRID, Reset, clubes deportivos, restaurantes, zonas agrícolas y desarrollos residenciales. La idea es construir un ecosistema completo donde las personas puedan vivir una experiencia integral alrededor del bienestar. Es la evolución natural de todo lo que hemos venido desarrollando durante estos años”. Conozca también: ¿Dormir en el gimnasio? Hotel para deportistas se construye en Medellín

Además de los hoteles, el grupo ya cuenta con varias marcas nuevas. ¿Cuál es la estrategia detrás de ese ecosistema?

“Entendimos que la relación con nuestros usuarios no termina cuando salen del gimnasio. Por eso desarrollamos distintas marcas que solucionan otras necesidades. Está Action Wear, enfocada en ropa deportiva y casual; Action Bar, para alimentación e hidratación; Resett, especializada en recuperación física; GRID, nuestro concepto de entrenamiento híbrido; Action Sports Club, alrededor de disciplinas deportivas, y próximamente Fresco, una nueva propuesta de alimentación saludable. Todas hacen parte del mismo ecosistema. Nuestra visión siempre fue construir una empresa de bienestar y no únicamente una cadena de gimnasios”.

Ese crecimiento también se refleja en la generación de empleo. ¿Cuál es hoy el tamaño de la organización?

“Actualmente generamos cerca de 5.000 empleos entre directos e indirectos en todos los países donde operamos. Solo en Colombia tenemos alrededor de 2.000 colaboradores. Cada nueva sede genera aproximadamente 12 empleos directos, sin contar todo el personal vinculado durante las etapas de construcción y adecuación. La expansión también significa más oportunidades laborales y desarrollo económico para las ciudades donde llegamos”.

La reforma laboral implicó cambios importantes para las empresas. ¿Cómo los ha enfrentado Action Black?

“Siempre habrá retos cuando cambian las reglas del mercado laboral. Nosotros decidimos verlo como una oportunidad para innovar, mejorar procesos y seguir ofreciendo un servicio de alta calidad. Si las jornadas cambian, las empresas tienen dos caminos: ser más eficientes o generar más empleo. Nosotros creemos que un colaborador motivado también presta un mejor servicio y, por eso, desde antes de la reforma promovíamos espacios para que nuestros propios trabajadores pudieran entrenar y cuidar su bienestar. Más allá de las normas, lo que necesita el emprendimiento colombiano son reglas claras, estabilidad y condiciones que permitan invertir y seguir creciendo”.

¿Qué expectativas tiene frente al Gobierno entrante desde la visión de un empresario?

“Soy optimista. Creo que Colombia necesita un entorno donde emprender sea más fácil y donde las empresas puedan concentrarse en crecer, generar empleo e innovar. Los empresarios somos quienes asumimos el riesgo de invertir y crear oportunidades. Si existen condiciones de seguridad, estabilidad jurídica y menos barreras para emprender, el país puede acelerar su crecimiento económico. Esa es la expectativa que tenemos”. Puede leer: Cómo un joven de Medellín creó 137 gimnasios en el mundo y ahora va al Senado

¿Con qué cifras esperan cerrar 2026 y cuáles son las metas para los próximos años?