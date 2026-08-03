Action Black invierte 20 millones de dólares para crecer con cadena hotelera y franquicias

Hace apenas unos años, Action Black era una marca que comenzaba a hacerse un espacio en Medellín con una propuesta distinta a la de los gimnasios tradicionales. En estos momentos, la compañía antioqueña apuesta por construir un ecosistema alrededor del bienestar que incluye hotelería, real estate, alimentación saludable, recuperación deportiva, ropa, clubes deportivos y tecnología aplicada al fitness.
Las cifras reflejan la velocidad con la que creció, ya que, actualmente, la empresa cuenta con 137 sedes entre operativas, en construcción y firmadas, presencia en 10 países, cerca de 5.000 empleos directos e indirectos y solo durante este año ha destinado más de US$20 millones para financiar su expansión internacional.
Además, espera superar las 250 sedes en el mundo entre 2027 y 2028, apoyándose en un modelo de franquicias y socios estratégicos que le permita acelerar su crecimiento.
La estrategia también marca un cambio frente a lo que tradicionalmente ha sido el negocio del fitness. Mientras buena parte de la industria sigue concentrada en abrir nuevos gimnasios, Action Black prepara el lanzamiento de Action Living, una cadena de hoteles diseñada para deportistas; desarrolla Action Reserve, un proyecto de más de 10 hectáreas que integrará hotelería, vivienda, deporte y bienestar; y consolida nuevas marcas como GRID, Resett, Action Wear, Action Bar y Fresqo, con el objetivo de ampliar su presencia en diferentes segmentos del mercado.
En conversación con EL COLOMBIANO, Wilder Zapata, fundador y CEO de Action Black, habló sobre las inversiones que respaldan esta expansión, el interés de fondos privados por participar en la compañía, el modelo de franquicias con el que espera acelerar el crecimiento y las metas que se ha trazado para convertir una empresa nacida en Medellín en un referente global de la industria del bienestar.