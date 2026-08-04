Calor extremo en la costa Caribe: Barranquilla alcanza los 35°C y aumenta el consumo de energía

Las altas temperaturas siguen marcando la rutina de miles de habitantes de Barranquilla y otras zonas de la costa Caribe colombiana. Durante los últimos días, la combinación de temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius, alta humedad y escasa nubosidad ha generado una sensación térmica agobiante que se extiende incluso durante la noche, cuando las viviendas conservan el calor acumulado durante el día.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para esta semana se mantiene el pronóstico de tiempo seco en la capital del Atlántico, con temperaturas máximas alrededor de los 35°C. El organismo también indicó que, durante agosto, buena parte de las regiones Caribe y Andina registrarán valores cercanos a los habituales para esta época del año, aunque departamentos como La Guajira seguirán presentando temperaturas elevadas.
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En medio de este panorama, varios habitantes consultados por El Heraldo aseguraron que el calor ha cambiado sus rutinas diarias y los ha obligado a utilizar con mayor frecuencia ventiladores y aires acondicionados, especialmente durante las noches.