¿Qué pasa con la famosa cascada del Salto del Buey? Su caudal disminuyó drásticamente

La majestuosa cascada del Salto del Buey, uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del Oriente antioqueño, muestra hoy una imagen muy distinta a la que la hizo famosa. Su caudal ha disminuido de forma evidente, despertando preocupación entre visitantes y habitantes de la zona.
Ubicada sobre la vía La Ceja-La Unión, la cascada tiene cerca de 100 metros de altura. Durante años ha sido un espectáculo natural por el enorme volumen de agua que cae sobre el cañón y genera una espesa nube de espuma y brisa.
Ese fenómeno no solo hacía del lugar un paisaje imponente, sino que también producía el llamado efecto Lenard, un fenómeno físico que ocurre cuando las gotas de agua chocan entre sí o contra superficies rocosas y liberan iones negativos al ambiente. A este efecto se le atribuye la sensación de frescura, calma y bienestar que muchas personas experimentan al visitar cascadas.