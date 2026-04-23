“Petro puede defender políticamente tesis del alza del mínimo, pero no tiene facultad ordinaria para fijarlo”: Acopi

Tras las explosivas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien esta semana durante un consejo de ministros planteó la posibilidad de subir el salario mínimo si el Banco de la República insiste en mantener altas las tasas de interés, distintos sectores han reaccionado con preocupación. Sus palabras, que vuelven a arremeter contra el emisor, generaron amplio revuelo por el tono y el alcance de la propuesta.

En esta ocasión, María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advirtió en entrevista con Caracol Radio que un eventual incremento del mínimo “afecta de manera directa y delicada porque pone presión a las pequeñas y medianas empresas”.

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Además, señaló que una medida de este tipo podría profundizar la informalidad, un problema estructural en el país. De acuerdo con la más reciente Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, la informalidad laboral se ubicó en 55,3% para el trimestre diciembre de 2025 a febrero de 2026.

Y es que la declaración del mandatario se dio en medio del más reciente consejo de ministros, donde endureció su postura frente al Banco de la República y calificó como una “tontería” la actual política monetaria. Incluso, instruyó a su gabinete a prepararse para ajustar los salarios si el costo del crédito continúa al alza: “Si la junta sigue en esa tontería, pues subimos otra vez el salario”.

Frente a esto, la líder gremial fue enfática: “El presidente puede defender políticamente la tesis del aumento del salario, pero no tiene la facultad ordinaria para subir el mínimo; la Constitución es clara y la concertación se fija en un periodo anual”.