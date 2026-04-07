Acción de Ecopetrol se desploma en la Bolsa de Valores de Colombia tras retiro temporal de Ricardo Roa

La acción de Ecopetrol registró una caída del 1,65% este martes en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en una jornada marcada por la reacción del mercado a decisiones corporativas recientes. El título cerró en $2.690 y se posicionó como uno de los más negociados del día, con un volumen transado de $54.445 millones, reflejando alta liquidez y fuerte actividad inversionista. Entérese: Ecopetrol aplaza decisión sobre Ricardo Roa y abre puerta a reunión con Petro antes de definir su continuidad Pese a este dinamismo, el comportamiento del precio evidenció una clara presión vendedora. Es decir, aunque hubo un alto número de transacciones, predominó el interés por vender sobre el de comprar. En el mercado internacional, la tendencia también fue negativa. En Wall Street, la acción de la petrolera estatal cayó 1,41%, hasta los US$14,71. Además, en los últimos cinco días acumula una contracción del 1,87% en la bolsa de Nueva York.

El retiro temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol

Y es que la Junta Directiva de Ecopetrol decidió prolongar la permanencia de Ricardo Roa al frente de la compañía, pese a las polémicas que lo rodean y a la presión ejercida por accionistas y la Unión Sindical Obrera, que solicitaban su salida. Como parte de esta determinación, se aprobó que Roa se aparte temporalmente del cargo mediante un esquema que incluye siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada. La decisión fue ratificada en una sesión extraordinaria. Durante este periodo, que se extenderá desde el 7 de abril hasta finales de junio, el control operativo de Ecopetrol quedará en manos de Juan Carlos Hurtado, vicepresidente ejecutivo de la compañía. El regreso de Roa está previsto para el 28 de junio, fecha que coincide con el cierre del ciclo electoral presidencial y el inicio del proceso de transición hacia un nuevo gobierno.

¿Por qué se tomó la decisión del retiro temporal de Roa de la petrolera?

La decisión de la Junta se dio en medio de una reunión que, aunque tenía otros objetivos iniciales, terminó enfocándose en la viabilidad de la permanencia del directivo. Según fuentes cercanas, la medida busca proteger la estabilidad financiera y la reputación corporativa de la empresa.