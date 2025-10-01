Estos son los retos de los vehículos autónomos en Colombia, ¿quién responde si causan un accidente?

El futuro de la industria automotriz está en la conducción autónoma. En Colombia desde 2021 se comenzaron a realizar pruebas para la adopción de esa tecnología, pero según los expertos todavía hay muchos retos: garantías de conectividad y tener claridades sobre quién es el responsable en caso de un accidente a raíz de un fallo del piloto automático.
La cuestión es que parte de ese último reto es prácticamente en todo el mundo. Las leyes se hicieron partiendo del supuesto de que los vehículos siempre cuentan con un conductor humano, por lo que si ocurre un siniestro con un carro 100% autónomo, no está claro si el responsable es el fabricante, el dueño del carro, el programador del software o incluso el proveedor de internet (si el vehículo depende de conectividad).
Carolina Durán Negrete, abogada especialista en derecho internacional del transporte y autora del libro “Sistemas Inteligentes de Transporte, una guía sin atascos”, precisó que las leyes en el mundo están teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad en esos casos dependiendo del grado de automatización.
Para contexto, existen cinco niveles de automatización en vehículos. Del 0 a 2, el carro todavía depende del conductor: en el nivel 0 no hay ayuda (todo lo hace la persona), en el nivel 1 aparecen apoyos básicos como el control de velocidad o asistencia de parqueo, y en el nivel 2 se pueden combinar varias funciones, como frenar, acelerar o mantenerse en el carril, pero el humano sigue siendo totalmente responsable.
Del nivel 3 al 5, el carro empieza a tomar el control real. En el nivel 3 el vehículo ya puede conducir por sí mismo en la mayoría de situaciones y el humano solo interviene en casos especiales. En el nivel 4 el carro se maneja casi siempre solo, y finalmente, en el grado 5 el auto es 100% inteligente: no requiere volante ni pedales y convierte al ocupante en un simple pasajero.