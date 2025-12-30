¿Cuál fue la transmisión regional más vista en la televisión colombiana este año?

Cabe anotar que es Teleantioquia , nuestro canal regional, al que mejor le fue y el que lidera la lista con el mayor número de programas destacados. Le siguen Telepacífico y Telecaribe, que también tuvieron eventos populares.

Son en definitiva los eventos culturales del país los que más disfruta el público televidente de los canales regionales. Eso quedó confirmado tras el estudio más reciente de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, que reveló cuáles fueron los eventos regionales más vistos en la televisión colombiana entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2025.

No solo son las calles de Medellín las que se llenan con este tradicional evento de la Feria de las Flores –y el más importante–, también el público que quizá no puede ir, tanto local como nacional, y busca cómo verlo.

Por eso, en el primer lugar de este ranking se encuentra el Desfiles de Silleteros, con un rating de 0.43% y una audiencia de 184.671 espectadores. Le siguió otro evento de Teleantioquia: la Serenata desde el corregimiento de San Antonio de Pereira, en el marco de la Feria de las Flores, con 0.39% y 167.527 personas.

Y como ya habíamos advertido las fiestas locales son las que conquistan la audiencia. En tercer lugar está la transmisión del Carnaval de Barranquilla 2025 (Telecaribe), con 0,36% y 167.527 espectadores; de nuevo otro programa de Serenata, concretamente la transmisión desde el Centro Comercial Puerta del Norte, ocupó el cuarto lugar con 0,36% y 157.862 espectadores; y le siguen la Serenata desde el municipio de Támesis, con 0,36% y 156.959 espectadores; y otra Serenata Parrandera desde uno de los centros comerciales de Medellín, con 0,35% y 153.559 espectadores.

Serenata, definitivamente se llevó una buena tajada de la audiencia en todo el país que también vio sus transmisiones en municipios como San Carlos y en otros centros comerciales como los Molinos y el Parque Fabricato.