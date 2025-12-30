¿Lo sintió? Fuerte temblor sacudió al centro del país este 30 de diciembre

Un fuerte temblor se registró sobre las 12:04 del mediodía de este 30 de diciembre en el centro del país. El epicentro, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), fue el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas. Lea también: El Servicio Geológico explicó por qué el temblor de 5.8 de este miércoles se sintió en tantas regiones del país El movimiento telúrico tuvo una magnitud local de 3.6 en la escala de Richter, de acuerdo con el SGC, que añadió que la profundidad del sismo fue de 114 km.

La entidad estatal también informó que 100 estaciones registraron este sismo, el cual se percibió en municipios cercanos como Chinchiná, a 7 km, y San José, a 17 km, ambos en Caldas. En los departamentos de Antioquia, Risaralda y Quindío, también se sintió el movimiento.