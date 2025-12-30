x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

¿Lo sintió? Fuerte temblor sacudió al centro del país este 30 de diciembre

El movimiento telúrico presentó una magnitud de 3.6 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico Colombiano.

  • Tembló hoy 30 de diciembre de 2025, en Palestina, Caldas. FOTO: Tomada de X @sgcol
    Tembló hoy 30 de diciembre de 2025, en Palestina, Caldas. FOTO: Tomada de X @sgcol
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Un fuerte temblor se registró sobre las 12:04 del mediodía de este 30 de diciembre en el centro del país. El epicentro, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), fue el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas.

Lea también: El Servicio Geológico explicó por qué el temblor de 5.8 de este miércoles se sintió en tantas regiones del país

El movimiento telúrico tuvo una magnitud local de 3.6 en la escala de Richter, de acuerdo con el SGC, que añadió que la profundidad del sismo fue de 114 km.

La entidad estatal también informó que 100 estaciones registraron este sismo, el cual se percibió en municipios cercanos como Chinchiná, a 7 km, y San José, a 17 km, ambos en Caldas. En los departamentos de Antioquia, Risaralda y Quindío, también se sintió el movimiento.

La intensidad máxima del temblor se ubicó en 4 (sentido ampliamente) en Villamaría, Caldas, con coordenadas de latitud 5.04° N y longitud 75.51° O.

Entérese: Largo temblor se sintió en Antioquia en la madrugada del miércoles 10 de diciembre

Recuerde que, si se encuentra ante un temblor, lo primero que debe hacer es conservar la calma. Luego, ubíquese en puntos seguros para proteger su integridad y la de su familia. Aléjese de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer, y nunca utilice ascensores.

Si en ese momento está en la cocina, manténgase a la distancia de estufas y otros electrodomésticos. Recuerde permanecer informado a través del Servicio Geológico Colombiano, que actualiza alertas e informes sobre estos eventos naturales.

Siga leyendo: Temblor sacudió al centro del país en la tarde de este lunes, ¿lo sintió?

Temas recomendados

Medio ambiente
Naturaleza
Emergencias
Temblor de tierra
sismo
Fenomenos naturales
Servicio Geológico Colombiano
Movimiento telúrico
Colombia
Caldas
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida