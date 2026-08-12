Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Es afectado por el terremoto? Así puede acceder a los alivios del Fondo Nacional del Ahorro

Tras el terremoto de 7,4 de magnitud, muchas poblaciones fueron afectadas; por eso el fondo decidió generar tres tipos de alivios para sus clientes.

  • Así puede acceder al Fondo Nacional del Ahorro para conocer los alivios financieros si resultó afectado por el terremoto. FOTO: AFP
    Así puede acceder al Fondo Nacional del Ahorro para conocer los alivios financieros si resultó afectado por el terremoto. FOTO: AFP
Diario La República
hace 3 horas
bookmark

El Fondo Nacional del Ahorro explica cómo acceder a periodos de gracia a los clientes afectados por el sismo. Por el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto, el fondo informó que quienes tengan créditos vigentes con la entidad y su vivienda haya sido afectada por el terremoto pueden acceder a los alivios.

Entre los presentados se encuentra, por una parte, el periodo de gracia, que depende de las condiciones particulares del caso. Asimismo, para generar un poco de calma económica, la entidad anunció que sus usuarios también podrán acceder a las modificaciones de las condiciones del crédito si aplican a la situación.

Por otro lado, dará acceso preferencial al seguro de incendio y terremoto con cobertura de 100%; las personas con viviendas que cuenten con crédito hipotecario FNA, leasing habitacional o arriendo social tienen cobertura frente a estos eventos.

La protección también contempla los daños derivados de la caída de escombros, muros, rocas o daño de infraestructuras ocasionados por el sismo. Quienes tengan una vivienda afectada pueden iniciar el proceso de reclamación para que su caso sea evaluado de acuerdo con las condiciones de la cobertura.

Si quiere acceder a la cobertura, primero tiene que diligenciar el formulario de reclamación de seguros que puede solicitarle a la entidad; después tendrá que reunir la documentación necesaria en la que se incluyen documentos como su documento de identidad, cotización de reparación, fotografías que prueben los daños ocasionados por el sismo y un reporte de la autoridad competente.

Por último, enviar su solicitud al correo reclamacionseguros@fna.gov.co o asistir a cualquier punto de atención del FNA. Para obtener más información y acceder a las alternativas, habilitó las líneas 601 3794297 o 01 8000 527070, por las cuales se puede recibir asesoría.

La entidad aseguró que busca acompañar a quienes atraviesan la situación y afirmó su compromiso para ofrecer herramientas útiles para sobrellevar las consecuencias del evento natural.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes pueden acceder a los periodos de gracia del Fondo Nacional del Ahorro tras el terremoto?
Pueden acceder los clientes del Fondo Nacional del Ahorro que tengan créditos vigentes con la entidad y cuya vivienda haya resultado afectada por el terremoto del 10 de agosto. El periodo de gracia dependerá de las condiciones particulares de cada caso.
¿Qué alivios ofrece el Fondo Nacional del Ahorro a los afectados por el terremoto?
El FNA anunció tres alternativas: periodos de gracia para los créditos, modificaciones en las condiciones del crédito cuando sean aplicables y acceso preferencial al seguro de incendio y terremoto con cobertura del 100 %, según las condiciones de la póliza.
¿Qué cubre el seguro de terremoto del Fondo Nacional del Ahorro?
El seguro contempla los daños ocasionados por el terremoto y también afectaciones derivadas de la caída de escombros, muros, rocas o daños en infraestructuras provocados por el sismo, de acuerdo con las condiciones de la cobertura.

Temas recomendados

Terremotos
Economía
Temblor de tierra
Finanzas
sismo
Fenomenos naturales
Servicio Geológico Colombiano
Financiamiento
Fondo nacional del ahorro
Terremoto en Colombia
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos